Море цветов и людей - на "Славянском базаре" с аншлагом прошел концерт Стаса Михайлова

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В очередной раз Стас Михайлов собрал полный зрителей Летний амфитеатр на "Славянском базаре в Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году витебской публике певец привез свою юбилейную программу "Все для тебя". Артист вышел на сцену и сразу же задал тон концерту. "Грустить не будем, но несколько новых песен, которые мне кажутся актуальными и для людей думающих, хочу показать", - отметил Стас Михайлов и начал с "Этот долгий день".

Уже после второй композиции поклонницы стали собираться возле сцены, чтобы подарить цветы своему любимцу. Принимая их, женщины целовали Стаса Михайлова, а некоторые даже умудрялись сфотографироваться. На протяжении концерта на сцену поднялись десятки поклонниц. Постепенно рядом со стойкой микрофона образовалась гора букетов. Один из них артист запустил в зал.

Стас Михайлов не скупился на комплименты. Благодарил Витебск за атмосферу праздника и гостеприимство. Публика отвечала бурными аплодисментами.

В первой части программы Стас Михайлов в основном исполнил лирические песни, которые не поклонникам его творчества малоизвестны. Как признался артист, некоторые из них заставляют задуматься о вечном и опускают с небес на землю. Композицию "Давай разлуке запретим" Стас Михайлов исполнил дуэтом с Тамарой Гвердцители.

Во время пауз между песнями певец размышлял о своем видении счастья, популярности и роли артиста. "В 20 лет мечтал стать известным, но она пришла ко мне в 40. Жизнь артиста длится пока он необходим людям, и это самая большая ценность. Когда почувствую, что я вам буду не нужен, то уйду", - заверил Стас Михайлов.

Во второй части программы артист исполнил хиты - "Журавли летят в Китай", "Все для тебя", "Золотое сердце", "Только ты". Стас Михайлов призывал публику петь вместе с ним и танцевать. Подскочили со своих мест не только женщины, но и некоторые мужчины, которые пришли со своими любимыми. Под общие гуляния Летнего амфитеатра артист попрощался с публикой, добавив, что с удовольствием будет приезжать в Витебск.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Сегодня состоится торжественная церемония и гала-концерт открытия творческого форума.-0-

Фото Александра Хитрова