Московский ансамбль танца "Русские сезоны" выступит в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский государственный ансамбль танца "Русские сезоны" выступит на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра 23-24 ноября, сообщили БЕЛТА в театре.

"Ансамбль танца "Русские сезоны", один из ведущих российских коллективов, лауреат премии "Национальное достояние России", представит большую концертную программу "Торжество танца" с участием звезд театров Беларуси, России, Италии, Франции, которая будет приурочена к юбилею художественного руководителя и главного балетмейстера ансамбля - заслуженного деятеля искусств России Николая Андросова", - рассказали в театре.

В программу концерта войдут лучшие хореографические номера ансамбля: "Ирландский танец", "Сербский танец", "Аргентинское танго", "Бродвей", "Лыжники", "Казачий танец", фрагменты из мюзиклов "Тристан и Изольда", "Экскалибур", "Маленький принц", "Джейн Эйр", "Москва и москвичи", "Сирень", "Шуаны". Специальными гостями юбиляра станут артисты из Франции Алан Симон и Морган Марлет, российские артисты балета Наталья Крапивина, Денис Дмитриев, Олеся Гапиенко. Выступят и белорусские исполнители Ирина Дорофеева, Екатерина Муратова, Андрей Колосов, Маймуна, Наталья Ломако и Виолетта Герасимович.

Ансамбль танца "Русские сезоны" организован в 1991 году. Коллектив вместе с Николаем Андросовым осуществил более 400 постановок, а его артисты являются участниками таких проектов, как "Возвращение Жар-птицы" совместно с Андрисом Лиепа, "Евангелие от Лукавого" с Владимиром Васильевым, "Болеро" с Майей Плисецкой и Фарухом Рузиматовым, "Бал сказок" с Ульяной Лопаткиной и Николаем Цискаридзе, "Симфония любви" с Илзе Лиепа, "Красный мак" с Карлой Фраччи, а также французских мюзиклов Алана Симона Excalibur, Big Bang и Chouans. Ансамбль успешно гастролирует в США, Испании, Аргентине, Израиле, Турции, Египте, Греции, Чили, Финляндии, Кении, Японии, Франции, Германии и других странах.

Николай Андросов выступил также режиссером-постановщиком и хореографом-постановщиком спектаклей Белорусского музыкального театра: мюзиклов "Голубая камея" и "Джейн Эйр" Кима Брейтбурга, "Тристан и Изольда" Алана Симона и оперетты"Веселая вдова" Франца Легара.-0-