"М@rt.контакт" закладывает основы будущего театрального искусства - Бондарь

21 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня состоялось торжественное открытие ХIV Международного молодежного театрального форума "М@rt.контакт", передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда в Могилеве шла речь о проведении первого театрального форума, был выбран очень правильный формат, который сочетает и традиции, и инновации, - отметил министр культуры Юрий Бондарь. - Поэтому проект живет, имеет своего зрителя, а спектакли проходят с аншлагами".

Министр подчеркнул, что те новации, которые видит зритель на сцене, создадут основу будущего искусства. Юрий Бондарь пожелал всем участникам и зрителям получить истинное удовольствие от общения с высоким искусством и таинством театра.

По словам заместителя председателя Могилевского облисполкома Андрея Кунцевича, театральный праздник уже который год собирает в областном центре представителей разных культурных традиций, театральных школ и направлений из многих стран. "Театральный форум в Могилеве стал крупной авторитетной площадкой для творческого самовыражения многих талантливых режиссеров, актеров, художников", - сказал он.

В течение недели на сценических площадках областного центра будут представлены 23 спектакля коллективов из 10 стран. В Могилев приглашены коллективы, которые уже ярко проявили себя в предыдущие годы, а также новые театры и творческие группы из России, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Израиля и других стран. Палитра программы - очень яркая и актуальная, в ней предполагается немало творческих экспериментов.

Могилевский облдрамтеатр представит спектакль "Желтый песочек" в постановке молодого режиссера Камили Хусаиновой по рассказу Василия Быкова, а Могилевский областной театр кукол покажет премьеру "Кандид , или Оптимизм" (по Вольтеру) в постановке главного режиссера театра Игоря Казакова.

Во время специальной программы пройдут традиционные мастер-классы для молодых актеров, а также будет работать мастерская молодой режиссуры. Театральные критики определят "Событие форума", лучший спектакль выберут по итогам зрительского и интернет-голосования.

Проект стартовал в 2006 году. За это время форум стал одним из значительных культурных событий не только в Могилеве, но и во всем театральном пространстве Беларуси. География форума широка. За годы проведения фестиваля было показано более 200 спектаклей из 21 страны. Их посмотрели более 40 тыс. зрителей. Учредителями форума выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет, управление культуры облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-

Фото Олега Фойницкого