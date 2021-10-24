МТРК "Мир" представит фотопроект "Беларусь - Радзiма" в Минске 26 октября

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотопроект "Беларусь - Радзiма", посвященный председательству Республики Беларусь в СНГ и Году народного единства, презентует 26 октября национальное представительство Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в нацпредставительстве.

В штаб-квартире СНГ в Минске пройдет уникальная выставка фотографий, сделанных слушателями Радио "Мир" и зрителями телеканала "Мир". На 17 стендах разместят лучшие снимки, которые были присланы в редакцию в течение двух летних сезонов 2020 и 2021 годов из разных уголков Беларуси. В результате удалось собрать коллекцию из 7 тыс. фотографий разных жанров и содержания. Самые яркие и оригинальные из них презентуют на экспозиции.

"Двор, где прошло детство... Поле, где первый раз косил с отцом траву... Рассвет над озером, который видишь каждое лето на рыбалке… У каждого из нас в памяти и на фото есть такие уголки Родины, куда хочется возвращаться снова и снова, - рассказали организаторы. - Выставка "Беларусь - Радзiма" представляет собой уникальный портрет нашей страны, собранный, как мозаика, из любимых мест слушателей и зрителей телерадиокомпании "Мир". За каждым из снимков стоит личная история человека, который родился и живет в Беларуси. Это милые сердцу места отдыха, бескрайние пшеничные поля, рассветы и закаты над голубыми озерами".

Торжественное открытие выставки состоится в 11.30. С приветственным словом выступит директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская и представитель Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. В качестве гостей ожидаются члены совета и представители компаний - партнеров фотопроекта.-0-