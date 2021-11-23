Мультфильм "Даже мыши попадают в рай" стал лучшим на конкурсе "Лістападзік"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 23 ноября 2021
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:28 БУТБ и ТПП Самарской области намерены совместно развивать биржевую торговлю продукцией АПК Экономика
13:28 Нотариусы стран СНГ активизируют взаимодействие Общество
13:28 ФОТОФАКТ: "Зима" в Гродненской области Регионы
13:25 Пресечен крупный канал поставки мефедрона из России в Беларусь Происшествия
13:22 Белорусские и российские ученые обсудят современные проблемы книжной культуры Культура
13:17 Минтруда и подведомственные организации передали гуманитарную помощь беженцам Общество
13:17 Доллар и евро на торгах 23 ноября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписан 1461 Общество
13:12 В Минске задержаны четверо оскорблявших сотрудников милиции мужчин Происшествия
13:00 Витебчанка по вине кибермошенников за два дня потеряла более Br16 тыс. Происшествия
13:00 ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег Регионы
12:56 Цена на газ в Европе вновь превысила $1000 за 1 тыс. куб.м В мире
12:56 Резиденты СЭЗ "Минск" за 9 месяцев привлекли Br237,7 млн в основной капитал Регионы
12:56 Более 20 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за сутки Регионы
12:54 В Мачулищах 24 ноября на участке дороги временно ограничат движение Регионы
12:52 Крупко: для сельского хозяйства 2021 год сложился неплохо, выросли прибыль и рентабельность Экономика
12:51 Мультфильм "Даже мыши попадают в рай" стал лучшим на конкурсе "Лістападзік" Культура
12:50 Почти треть обновок в парке "Минсктранса" в этом году составили троллейбусы и электробусы Регионы
12:49 Минчанин организовал нарколабораторию по выращиванию конопли Происшествия
12:46 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего должностного лица "Минскводоканала" Происшествия
12:43 В Стародорожском районе спасатели нашли потерявшихся ягодников Происшествия
12:41 Полевую баню для беженцев устанавливают рядом с ТЛЦ Общество
12:40 Знакомство на улице в Витебске обернулось убийством Происшествия
12:26 Беларусь впервые принимает участие в Неделе национальной культуры Индонезии Общество
12:25 Почему растут цены на продовольствие и что дальше. Вице-премьер Субботин сделал честный прогноз Экономика
12:21 ГАИ проведет акцию по пропаганде использования зимних шин Общество
12:15 ГАИ усилит контроль за парковкой грузовиков и автобусов Общество
12:12 Военный эксперт: Польша сознательно идет на обострение ситуации на границе Общество
12:10 В Минском районе задержан владелец интернет-магазина по продаже психотропов Происшествия
11:59 Сосед по квартире похитил у минчанина $800 и расплатился ими за взятый в рассрочку телефон Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
23 ноября 2021, 12:51

Мультфильм "Даже мыши попадают в рай" стал лучшим на конкурсе "Лістападзік"

Новости темы "Международный кинофестиваль "Лістапад""
Национальные киностудии стран СНГ расширяют сотрудничество
"Другим я уже не буду": на кинофестивале "Лістапад" презентовали фильм о Николае Бурляеве

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги киноконкурса "Лістападзік" XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" подведены сегодня в кинотеатре "Пионер", передает корреспондент БЕЛТА.

Судейскую коллегию "Лістападзіка" возглавила популярная актриса театра и кино заслуженная артистка Украинской ССР, заслуженная артистка России, вице-президент и генеральный директор открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок" Ирина Шевчук. Оценивал работы участников также режиссер Александр Ленкин и директор киностудии "Грузия фильм" Хатуна Хундадзе. В состав совета юных кинокритиков вошли Гарардас Сенюцас, Вероника Гапанович, Артем Зайцев, Екатерина Летецкая, Артем Лученок и Полина Шульга.

"На конкурс были представлены достойные картины. Мы с удовольствием посмотрели детское кино. Мне было очень интересно побыть в такой роли. У жюри не было разногласий, и при принятии решения руководствовались талантом. Надеюсь, мы сделали все по справедливости, - сказала Ирина Шевчук. - В Минске потрясающие зрители. Спасибо вам огромное за это. Желаю белорусам огромных успехов, счастья, любви, и пусть ваши мечты сбываются".

"Золотой "Лістападзік" за лучший фильм присужден полнометражному мультфильму "Даже мыши попадают в рай". Эту картину совместно воплотили Чехия, Франция, Словакия и Польша. Во главе проекта стоят режиссеры Ян Бубеничек и Дениза Гриммова. Работа уже отмечена наградой - она получила "Золотой кубок" Шанхайского международного кинофестиваля (2021) как лучший анимационный фильм.

"История начинается с вполне предсказуемой вражды Мышонка и Лиса. Однако, оказавшись в животном раю, они понимают, что не такие уж они разные, и становятся друзьями. И такими хорошими друзьями, что не желают расставаться, когда им обоим снова предстоит отправиться на землю. Вот только перерождаются они в противоположных ролях, и зрителям предстоит узнать, выдержит ли их дружба такое испытание или снова скатится в уготованную природой вражду", - рассказали организаторы.

"На мой взгляд, это потрясающая картина. Она уникальна даже для фестиваля, где достаточно много качественной анимации. Редко бывают такие фильмы. Мы единогласно приняли решение выбрать эту ленту лучшей", - подчеркнул член жюри белорусский режиссер Александр Ленкин.

Специальным призом жюри "За симфонию чувств" отмечен фильм "Прелюдия и фуга" белорусского режиссера Игоря Волчека. Здесь сквозь призму детских воспоминаний авторы рассказывают о 50-90-х годах прошлого века, жизни поколений и формировании творческой личности.

Обладателем приза за "Лучшую детскую роль" стала актриса фильма "Новенький" российского режиссера Александра Кулямина Вероника Устимова.

Приз "Лучшая работа взрослого актера в детском фильме" получил Архипп Лебедев - актер фильма "Новенький".

Обладателем приза зрительских симпатий стала картина "Новенький".

Диплом за "Акварельную полифонию души поэта" присужден за фильм "Я тайну глыбіні душы хаваю" белорусского режиссера Елены Петкевич.

Победителем конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" по решению совета юных кинокритиков стала лента "Новенький".

Всего зрителям конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" представили 14 лент из Ирана, Эстонии, Китая и России.

Фестиваль открыли анимационным мюзиклом "Звезды седьмого неба" режиссера Елены Туровой. Помимо этого, в кинотеатре "Пионер" сегодня прошли показы еще восьми анимационных фильмов: "Бу!", "Я тайну ў глыбiнi душы хаваю", "Прелюдия и фуга", "Томми и львенок", "Полный рот воды", "Папа - большой, я - маленькая", "Вечное пламя", "Даже мыши попадают в рай".

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Культура
Фото из архива Белорусские и российские ученые обсудят современные проблемы книжной культуры
Фото Исполкома СНГ Национальные киностудии стран СНГ расширяют сотрудничество
Фото организаторов Шедевры мирового органного искусства представят в Белгосфилармонии 23 ноября
"Другим я уже не буду": на кинофестивале "Лістапад" презентовали фильм о Николае Бурляеве
Фото kultura.mogilev.by Фотовыставка "Ратушный ракурс. ХХ век" открылась в Могилеве
Фото из архива Маринова: документальное кино всегда будет актуально
Главное
Лукашенко о стратегии для АПК: надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд
Петришенко: мы рекомендуем ВОЗ принять меры по скорейшему разрешению кризиса на границе
Беженец в ТЛЦ: ждем открытия границы, домой не вернемся
Компания "Флекс-н-ролл ПРО", резидент "Великого камня", прошла международный аудит SMETA
Топ-новости
Лукашенко: люди должны быть одеты и накормлены
"Надо каленым железом вырезать недостатки". Лукашенко требует обеспечить сохранность скота
Почему растут цены на продовольствие и что дальше. Вице-премьер Субботин сделал честный прогноз
Беларусь инициирует рассмотрение на заседании Исполкома ВОЗ фактов издевательства над беженцами со стороны Польши
Военный эксперт: Польша сознательно идет на обострение ситуации на границе
Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 24 ноября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписан 1461
Эксперт: санкции Запада принесли Беларуси миллиарды долларов
Крупко: для сельского хозяйства 2021 год сложился неплохо, выросли прибыль и рентабельность
Управление делами Президента передало помощь для беженцев на границе
Рыженков: "Минская смена" выстроит диалог молодежи и старшего поколения по госуправлению
Доллар и евро на торгах 23 ноября подорожали, российский рубль подешевел
Бегун: беженцы не обращались к белорусской стороне за предоставлением убежища
Minsk World продолжает радовать жильцов! Новоселье празднуют в чемпионском доме "Пекин"!
Более 20 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за сутки
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.