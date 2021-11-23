Мультфильм "Даже мыши попадают в рай" стал лучшим на конкурсе "Лістападзік"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги киноконкурса "Лістападзік" XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" подведены сегодня в кинотеатре "Пионер", передает корреспондент БЕЛТА.

Судейскую коллегию "Лістападзіка" возглавила популярная актриса театра и кино заслуженная артистка Украинской ССР, заслуженная артистка России, вице-президент и генеральный директор открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии "Киношок" Ирина Шевчук. Оценивал работы участников также режиссер Александр Ленкин и директор киностудии "Грузия фильм" Хатуна Хундадзе. В состав совета юных кинокритиков вошли Гарардас Сенюцас, Вероника Гапанович, Артем Зайцев, Екатерина Летецкая, Артем Лученок и Полина Шульга.

"На конкурс были представлены достойные картины. Мы с удовольствием посмотрели детское кино. Мне было очень интересно побыть в такой роли. У жюри не было разногласий, и при принятии решения руководствовались талантом. Надеюсь, мы сделали все по справедливости, - сказала Ирина Шевчук. - В Минске потрясающие зрители. Спасибо вам огромное за это. Желаю белорусам огромных успехов, счастья, любви, и пусть ваши мечты сбываются".

"Золотой "Лістападзік" за лучший фильм присужден полнометражному мультфильму "Даже мыши попадают в рай". Эту картину совместно воплотили Чехия, Франция, Словакия и Польша. Во главе проекта стоят режиссеры Ян Бубеничек и Дениза Гриммова. Работа уже отмечена наградой - она получила "Золотой кубок" Шанхайского международного кинофестиваля (2021) как лучший анимационный фильм.

"История начинается с вполне предсказуемой вражды Мышонка и Лиса. Однако, оказавшись в животном раю, они понимают, что не такие уж они разные, и становятся друзьями. И такими хорошими друзьями, что не желают расставаться, когда им обоим снова предстоит отправиться на землю. Вот только перерождаются они в противоположных ролях, и зрителям предстоит узнать, выдержит ли их дружба такое испытание или снова скатится в уготованную природой вражду", - рассказали организаторы.

"На мой взгляд, это потрясающая картина. Она уникальна даже для фестиваля, где достаточно много качественной анимации. Редко бывают такие фильмы. Мы единогласно приняли решение выбрать эту ленту лучшей", - подчеркнул член жюри белорусский режиссер Александр Ленкин.

Специальным призом жюри "За симфонию чувств" отмечен фильм "Прелюдия и фуга" белорусского режиссера Игоря Волчека. Здесь сквозь призму детских воспоминаний авторы рассказывают о 50-90-х годах прошлого века, жизни поколений и формировании творческой личности.

Обладателем приза за "Лучшую детскую роль" стала актриса фильма "Новенький" российского режиссера Александра Кулямина Вероника Устимова.

Приз "Лучшая работа взрослого актера в детском фильме" получил Архипп Лебедев - актер фильма "Новенький".

Обладателем приза зрительских симпатий стала картина "Новенький".

Диплом за "Акварельную полифонию души поэта" присужден за фильм "Я тайну глыбіні душы хаваю" белорусского режиссера Елены Петкевич.

Победителем конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" по решению совета юных кинокритиков стала лента "Новенький".

Всего зрителям конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" представили 14 лент из Ирана, Эстонии, Китая и России.

Фестиваль открыли анимационным мюзиклом "Звезды седьмого неба" режиссера Елены Туровой. Помимо этого, в кинотеатре "Пионер" сегодня прошли показы еще восьми анимационных фильмов: "Бу!", "Я тайну ў глыбiнi душы хаваю", "Прелюдия и фуга", "Томми и львенок", "Полный рот воды", "Папа - большой, я - маленькая", "Вечное пламя", "Даже мыши попадают в рай".

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-