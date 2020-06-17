Мультфильм "Лагодны воўк" отобран в программу анимационного фестиваля в Японии

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анимационный фильм "Лагодны воўк" киностудии "Беларусьфильм" (режиссер Наталия Дарвина) вошел в конкурсную программу Международного фестиваля анимационного кино в Хиросиме (Япония). Мероприятие пройдет 20-24 августа, сообщили БЕЛТА на киностудии.

"Мультфильм построен на сказке белорусского автора Елены Масло. В центре повествования - история голодного волка, который имеет доброе сердце и питается только травами, медом и чаем. Но однажды зимой голод стал невыносимым и волк впервые решил украсть баранчика", - рассказали на киностудии.

Для участия в кинофестивале было подано более 2 тыс. заявок со всего мира. В основную конкурсную программу жюри отобрало всего 59 работ.-0-