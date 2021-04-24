Музеи Беларуси и Великого Новгорода обмениваются выставками, несмотря на пандемию

24 апреля, Великий Новгород /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Музейные учреждения Беларуси и древнего Великого Новгорода находят возможности обмениваться выставками даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказала генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам генерального директора, новгородские музейщики имеют давние связи с коллегами из Беларуси, они осуществляют совместные научные и издательские проекты. А в позапрошлом году полоцкий и новгородский музеи-заповедники подписали соглашение о сотрудничестве. "Хотя партнерские, дружеские и человеческие отношения у нас многолетние, - отметила она. - Ежегодно по две-три выставки: они к нам и мы к ним. И даже сейчас, невзирая на эти пандемические ограничения, наши таможенные службы и министерства культуры сопровождают нас от границы до границы".

Наталья Григорьева заметила, что многие выставки, которые новгородские музейщики только готовятся показать своим землякам, уже посмотрели жители Полоцка. К примеру, так произошло с выставками рукописных и старопечатных книг. Обмениваются стороны и художественными выставками. Так, в нынешнем году в Полоцке покажут графику новгородского графика Евгении Сущени, в Великий Новгород отправится экспозиция работ народного художника Беларуси Георгия Поплавского.

Пресс-тур в Новгородскую область, организовали для белорусских и российских журналистов Постоянный комитет Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-