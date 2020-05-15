Музеи Беларуси приглашают на онлайн-экскурсии

15 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Музей истории белорусской литературы приглашает 16 мая присоединиться к онлайн-акции "Сустракайце - Літаратурны музей!", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Акция стартует в 18.00 на страницах музея в социальных сетях. Любой желающий сможет посетить 10 литературных музеев, вспомнить "Ночь музеев" прошлых лет, посмотреть временные экспозиции, прикоснуться к секретам произведений Владимира Короткевича, оценить свои силы в собирании пазлов и многое другое.

Национальный центр современных искусств 16 мая приглашает посетить свои экспозиции бесплатно. "На наших площадках вы сможете посмотреть две выставки: "ТекСтильный букет" (Независимости, 47) и "Алфавит войны" (Некрасова, 3). Выставочные залы очень просторные и оснащены дозаторами с дезинфицирующим средством для рук, мы стараемся поддерживать максимально безопасные условия", - рассказали в НЦСИ.

"ТекСтильный букет" - это международный проект. На нем представлены работы мастеров из Беларуси, Казахстана и России. На выставке демонстрируются как традиционные техники текстильного искусства, так и эксперименты с трансформацией текстильной поверхности в объемной трехмерной плоскости. Подобный проект стал первым на белорусских площадках. "Алфавит войны" - уникальный кураторский проект, объединяющий идеи и интерпретации 9 художников на тему войны. В выставке отражены темы героев, ветеранов, холокоста, размытия понятий об истории в современном поколении. Основной целью проекта стало отображение темы войны через призму современного искусства.

Государственный литературный музей Янки Купалы 18 мая также представит интересную программу. В 10.00 в социальных сетях музея пройдет викторина "Я памятаю", в 12.00 - флешмоб "З Купалам у сэрцы", во время которого можно будет посмотреть, как работают сотрудники музея. В 14.00 организаторы приглашают принять участие в флешмобе "Адпачні ЯК". Виртуальное открытие выставки "Сваякі" к 100-летию Национального академического театра имени Янки Купалы начнется в 17.00. Актуальной темой программы станет еще один флешмоб под названием "36,6о#ДзякуйДоктар". Он расскажет истории дружбы поэта с врачами и позволит выразить слова благодарности тем, кто спасает жизни сегодня. В 20.00 на YouTube-канале музея будет транслироваться концертная программа на слова Янки Купалы "Тутэйшы" Александра Виславского, а в 23.00 пройдет виртуальная экскурсия по фондохранилищам "Таямніцы Купалавага дому". Музей покажет раритеты, которые обычно спрятаны от глаз посетителей, и раскроет некоторые секреты.

Все культурные акции, подготовленные музеем "Замковый комплекс "Мир", 18 мая пройдут в режиме онлайн и будут приурочены к 20-летию включения его в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. С 10.00 посетители музейных страниц в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и Instagram смогут присоединиться к виртуальному флешмобу с хэштегом #20MIR20 и разместить в сети фотографию, сделанную в Мирском замке в период с 2 декабря 2000 года по настоящий момент. В 12.00 стартует виртуальная экскурсия "20 шагов по выставке "Оружие чести и отваги", которую в 15.00 продолжит онлайн-презентация "20 самых интересных и необычных пуговиц XVII - начала XIX века из коллекции музея". Видеосюжет о популярных играх XVI-XVIII веков разместят в социальных сетях, авторы 20-го по счету комментария с указанием названия наиболее понравившейся игры в соцсетях получают возможность сыграть в "Гуся", "Алькерк" или "Тру-мадам" при посещении музея.-0-