Музеи Полоцка предлагают местным жителям передать в фонды предметы, связанные с войной

4 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцкие музеи проводят по 17 мая акцию "Сохраним память о войне вместе" и предлагают жителям района передать в фонды предметы, связанные с Великой Отечественной войной, сообщили БЕЛТА в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.

"Музей с благодарностью примет в дар фотографии, документы, письма, газеты, карты, личные вещи и предметы военного обмундирования. Самое главное - мы хотим узнать, чем дорог и памятен тот или иной предмет, кому он принадлежал и как использовался", - отметили в музее.

Предметы, имеющие музейную ценность, будут приняты на постоянное хранение и займут достойное место в фондовых коллекциях, их будут демонстрировать на выставках и в экспозициях. При необходимости музей-заповедник изготовит для дарителей копии фото и документов.

Участников акции запишут в почетную книгу дарителей. Они получат сертификат на бесплатное посещение любого музея Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Все переданные предметы будут представлены на его сайте.-0-