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06 ноября 2019, 16:56

Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля служит духовному и культурному просвещению - Соловей

В музее государственного историко-культурного учреждения "Гомельский дворцово-парковый ансамбль". Фото из архива
В музее государственного историко-культурного учреждения "Гомельский дворцово-парковый ансамбль". Фото из архива

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля служит духовному и культурному просвещению, бережно хранит для потомков память поколений. На этом сделал сегодня акцент председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию музея, во дворце Румянцевых и Паскевичей, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор отметил, что коллектив музея постоянно бережно собирал и собирает исторические факты и предметы, ведет научно-исследовательскую деятельность, реализует культурно-образовательные проекты, внедряет творческие инновации. "На протяжении всех этих лет музей служит духовному и культурному просвещению, бережно хранит для потомков память поколений. В его истории, предметах искусства и экспонатах, как в зеркале, отразилась судьба Гомеля, всей области", - сказал руководитель региона.

ДОСЬЕ: К 100-летию создания Гомельского дворцово-паркового ансамбляДОСЬЕ: К 100-летию создания Гомельского дворцово-паркового ансамбля
Уникальный комплекс в центре Гомеля объединяет дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу, зимний сад, смотровую башню и великолепный старинный парк.

Геннадий Соловей подчеркнул, что Гомельский дворцово-парковый ансамбль, его музей - визитная карточка и узнаваемый туристический бренд региона. "Гомельская историко-культурная жемчужина притягивает ежегодно свыше 300 тыс. туристов, вниманию которых представлены 6,5 тыс. экспонатов. Всего же в запасниках музея хранится более 250 тыс. раритетов. Кроме постоянно действующей экспозиции здесь проводится от 70 до 100 выставок в год", - добавил он.

Губернатор вручил заслуженные награды представителям творческого коллектива учреждения. Также он передал сертификат на Br20 тыс. для укрепления материально-технической базы учреждения.

Поздравления с вручением почетных грамот, благодарностей прозвучали и от председателя областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, мэра Гомеля Петра Кириченко, других почетных гостей.

В беседе с журналистами заведующий отделом "Главный штаб" Государственного Эрмитажа Александр Дыдыкин подчеркнул, что музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля представляет ценность и для Беларуси, и для России, так как фельдмаршал Паскевич был практически единственным в истории полным кавалером одновременно двух орденов - Святого Георгия и Святого Владимира. Александр Дыдыкин рассказал, что к юбилейной дате музея привезены копии нескольких экспонатов из фонда Паскевичей, которые хранятся в Эрмитаже, а также цифровые фото экспонатов, которые собирал Паскевич, с описанием, например, холодного и огнестрельного оружия. Также он отметил, что два учреждения планируют и совместную выставку.

Празднование 100-летия музея продолжается в течение нескольких дней. К вековому юбилею подготовлена насыщенная программа. Например, на международной научно-практической конференции "Гомельский дворцово-парковый ансамбль: от усадьбы до музейного комплекса" в докладах ученых-историков, искусствоведов, краеведов, музейных сотрудников из Беларуси и России рассмотрены вопросы, касающиеся жизни и деятельности владельцев Гомельского имения, истории дворцово-паркового комплекса в различные периоды времени. Ряд сообщений посвящен изучению состава и судеб историко-художественного собрания Паскевичей, на основе которого был создан музей в Гомеле, а также современных коллекций учреждения.

Проследить историю музея от его рождения до современности позволит юбилейная выставка "Музейные и100рии". В день рождения музея 7 ноября с 10.00 до 16.30 вход будет свободным практически на всех объектах (за исключением башни обозрения).-0-

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