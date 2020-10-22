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Культура
22 октября 2020, 07:49

Музей и визит-центр появятся в Гольшанском замке

Скриншот из видео
Скриншот из видео

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гольшанском замке появятся визит-центр и музей, а в Кревском восстановят северо-восточную стену и главный вход. Работы на знаковых туристических и исторических объектах ведутся в том числе за счет средств фонда Президента по поддержке культуры и искусства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Сейчас в Гольшанском замке ведется музеефикация: закупается оборудование, элементы экспозиции.

"В северной башне замка будет размещена "холодная" музейная экспозиция, которая расскажет о знаменитых белорусских династиях Гольшанских, Сапег и познакомит с историей одного из уникальных объектов на территории Беларуси. Также будут представлены археологические находки, обнаруженные на территории замка", - рассказали в управлении. В этом году планируется завершить строительство визит-центра, в котором разместятся касса, сувенирный магазинчик, административные и санитарные помещения.

С 2017 года в замке была отреставрирована северная башня, обустроены лестницы и смотровые площадки, законсервированы примыкающие к башне фрагменты корпусов замка, восстановлены колонны и арки подвала и бывшего парадного зала. В этом году работы продолжились уже внутри башни, завершено благоустройство части призамковой территории с автомобильной стоянкой, а также монтаж наружного освещения, подсветки и видеонаблюдения. В 2020 году на восстановление замка было направлено почти Br500 тыс. из фонда Президента, еще около 300 тыс. были выделены по госпрограмме "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы.

Продолжается реставрация и Кревского замка. Сейчас идут работы по пятому пусковому комплексу. Его проект предусматривает восстановление северо-восточной стены протяженностью 51 м и обустройство арки главного входа в замок, где появятся ворота. Также предусмотрено восстановление и консервация прилегающей к Княжеской башне части стены, что в перспективе позволит восстановить и боевую галерею. На эти цели направлено около Br1 млн из фонда Президента и около Br250 тыс. по госпрограмме "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы.-0-

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