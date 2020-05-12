Музей истории белорусского кино подготовил выставку к 80-летию режиссера Валерия Рубинчика

12 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. По проекту "Для мяне кіно важней жыцця", посвященному 80-летию со дня рождения кинорежиссера Валерия Рубинчика, в Музее истории белорусского кино начала работать одноименная тематическая выставка, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Посетители могут увидеть оригинальные композиции из образцов реквизита, костюмы, эскизы декораций, режиссерские разработки, кадры из фильмов и плакаты к ним, а также специальное освещение. Всего представлено более 200 экспонатов. "Выставка погружает посетителей в мир наиболее знаковых фильмов Валерия Рубинчика, который был талантливым стилизатором и всегда обогащал свои картины выразительными подробностями, связанными как с отношением автора к своим героям, так и с его представлениями о конкретной исторической эпохе", - рассказали организаторы.

Главный акцент сделан на фильмах исторической тематики: "Дикая охота короля Стаха" по одноименной повести Владимира Короткевича и исторической мелодраме "Могила льва" по мотивам белорусских легенд. Также не обделены вниманием и другие картины Валерия Рубинчика - кинопоэма "Венок сонетов", фантастическая драма "Отступник", философская комедия "Культпоход в театр". Один из залогов художественного своеобразия всех этих работ - участие в их создании многих ведущих мастеров белорусского кинематографа: кинооператоров Татьяны Логиновой, Юрия Марухина, Юрия Елхова, художников-постановщиков Евгения Игнатьева, Владимира Дементьева, Александра Чертовича, Владимира Чернышова, художников по костюмам Эллы Семеновой и Алевтины Кавецкой, композитора Евгения Глебова, работы которых также представлены на выставке.

В режиме нон-стоп будет демонстрироваться коллаж из наиболее выразительных фрагментов фильмов Валерия Рубинчика, а при желании посетители могут посмотреть их полностью в кинозале музея.

Выставка будет работать по 28 июня.-0-