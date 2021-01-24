Музей истории белорусского кино покажет экранизации произведений Ивана Шамякина

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей истории белорусского кино к 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина покажет экранизации произведений автора, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель музея Игорь Авдеев.

Большинство заявленных в программе картин созданы Национальной киностудией "Беларусьфильм". "Проект диктуется календарем памятных дат. Мы всегда ищем возможности актуализировать белорусское кинонаследие, и 100-летие со дня рождения писателя, который на протяжении многих лет сотрудничал с киностудией, - отличный повод показать классические фильмы. Мы отдаем дань уважения Ивану Шамякину, показывая экранизации его произведений. В их титрах представлены имена таких знаменитых режиссеров, как Игорь Добролюбов, Михаил Пташук, Вячеслав Никифоров", - сказал руководитель музея.

Фильм "Хлеб пахнет порохом" покажут 26 января. Это историческая драма по мотивам повести "Эшелон в Германию", основанной на факте посылки большевиками эшелонов с хлебом в качестве контрибуции за важный для "победы революции" Брестский мирный договор. Это киноиллюстрация событий на оршанском железнодорожном узле в 1918 году.

27 января зрители смогут увидеть "Криницы" - экранизацию произведения середины 1950-х годов, посвященного судьбам сельской интеллигенции на стыке эпохи культа личности и периода политической оттепели.

"Торговка и поэт" - военная мелодрама о любви вполне адаптировавшейся к оккупации матери-одиночки и выкупленного ею в концлагере красноармейца. Ленту покажут 28 января.

29 января - социально-психологическая драма "Возьму твою боль" по одноименному роману о непримиримом конфликте потерявшего в годы войны всю семью деревенского шофера и виновного в этом бывшего полицейского, который вернулся в родные места после 25 лет лагерей. "Фильм привлекает остротой проблематики, самой драмой главного героя, переданной авторами жестко, без сантиментов. Особенно впечатляют эпизоды детских воспоминаний героя, в которых, безусловно, нашла отражение и собственная судьба режиссера", - отметили в музее.

Военная драма "Свадебная ночь" по мотивам повести "Брачная ночь" с попыткой передать в художественном строе ленты поэтическую интонацию первоисточника. Чередование лирических эпизодов со сценами партизанской жизни героев позволяет авторам отчетливее обнажить всю чудовищность и жестокость войны, вносящей свои коррективы даже в самые простые житейские ситуации, в любовь, ревность и дружбу. Фильм предлагают посмотреть 30 января.

31 января - "Эпилог". Драма по мотивам повестей Ивана Шамякина "Вернисаж" и "Эпилог" о судьбе двух друзей, двух заслуженных людей - писателя и живописца, не принимающих жизнь в условиях свободного рынка.-0-