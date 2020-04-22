Музей истории белорусского кино покажет ретропрограмму военных фильмов

22 апреля, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Музей истории белорусского кино начинает показ специальной ретропрограммы "Цена победы", посвященной 75-летию Великой Победы, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Сегодня пройдет показ польской военной исторической драмы "Вестерплатте" (1967). Фильм расскажет об одной из героических страниц истории Польши - подвиге легендарных защитников плацдарма Вестерплатте, где в сентябре 1939 года прогремели первые выстрелы Второй мировой войны. Режиссер фильма - Станислав Ружевич. Зрителям будут доступны два показа: в 15.00 и в 18.30", - рассказали в музее.

В ретропрограмме также будут представлены 24 апреля "Битва за Британию" (1969 год, Великобритания), 29-го - "Иди и смотри", который за 15 месяцев проката посмотрели 29 млн зрителей на территории СССР (1985 год, "Беларусьфильм", "Мосфильм"). Фильм "Битва на рельсах" (1946 год, Франция) покажут 6 мая, "Самый длинный день" (1962 год, США) - 7 мая. Завершит ретропрограмму 8 мая фильм "Отец солдата" (1964 год, "Грузия-фильм").-0-