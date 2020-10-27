Музей истории белорусской литературы подготовил проект к юбилеям знаменитых драматургов

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная литературно-документальная экспозиция "Творчасць як жыцце…" начнет работу 29 октября в Государственном музее истории белорусской литературы. Проект приурочен к юбилеям знаменитых белорусских драматургов: 100-летию со дня рождения Андрея Макаенка, 90-летию со дня рождения Алеся Петрашкевича и 70-летию Алексея Дударева. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Белорусская драматургия в советский период стала национальным достоянием и получила значительный резонанс и популярность далеко за пределами Беларуси. Юбиляры 2020 года - Андрей Макаенок, Алесь Петрашкевич и Алексей Дударев - яркие представители жанра", - отметили организаторы.

Наряду с предметами из фондов музея в экспозиции будут представлены материалы Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Гостиной Владислава Голубка, семейных архивов Аллы Макаенок, Татьяны Петрашкевич, а также эскизы к спектаклям художника-постановщика Дмитрия Мохова, которые раскрывают лучшие достижения национальной литературы в жанре драматургии.

Литературно-документальная экспозиция предлагается для широкой аудитории посетителей. Выставка будет действовать до 21 января.-0-