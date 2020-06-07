Музей истории белорусской литературы познакомит с семейно-обрядовыми и христианскими традициями

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная литературно-этнографическая экспозиция "Мова хаты" открывается 8 июня в Государственном музее истории белорусской литературы. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Выставка знакомит с традиционным белорусским домом, его разделением на части, а также с праздниками и обычаями белорусов, с семейно-обрядовыми и христианскими традициями.

"На экспозиции можно увидеть и прочувствовать диалог прошлого и современного, эстетический мир, потому что жилище - один из важнейших символов культуры. Со словом "хата" можно соотнести все важнейшие категории изображений мира в сознании человека, - рассказали организаторы. - Дом - место, куда мы всегда стремимся. Для многих это не просто комнаты, соединенные коридором, это наша защита от внешнего мира. Это наше сердце, наша семья. Мы приглашаем на нашу литературно-этнографическую экспозицию, чтобы хорошо и тепло провести время с семьей, а также узнать, как жили наши предки и строили свой мир".-0-