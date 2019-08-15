Музей истории белорусской литературы представит редкие издания кавказских произведений Льва Толстого

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературно-художественная экспозиция "Кавказские произведения Льва Толстого" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы 22 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

"В нашем совместном проекте с мемориальным и природным заповедником "Музей-усадьба Л.М.Толстого "Ясная Поляна" будут представлены иллюстрации петербургской художницы Ольги Граблевской, созданные специально для коллекционного издания "Кавказские произведения" ЛьваТолстого, - рассказали в музее. - Сборник был выпущен в 2018 году в Пятигорске издательством "Снег" совместно с Музеем-усадьбой Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" к 190-летию писателя. В издание вошли известные кавказские произведения писателя: "Набег", "Рубка леса", "Разжалованный", "Мильтон и Булька", "Казаки", "Кавказский пленник", "Хаджи-Мурат".

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси покажет редкие издания. Также на выставке можно будет увидеть книжные издания и рукописи переводов произведений русского писателя на белорусский язык из фондов Государственного музея истории белорусской литературы.

"Кроме знакомства с кавказской темой в жизни и творчестве Льва Толстого, посетители выставки смогут вспомнить известные произведения писателя через прижизненные издания, оказаться в воображаемом месте отдыха и работы творца, узнать о влиянии творчества Толстого на белорусскую литературу", - анонсировали организаторы.

Лев Николаевич Толстой - знаменитый классик русской и мировой литературы. Его перу принадлежат выдающиеся произведения: "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение", "Крейцерова соната", автобиографическая трилогия "Детство", "Отрочество", "Юность". Писатель оказал сильное влияние на эволюцию европейского гуманизма, а также на развитие реалистических традиций в мировой литературе. Значительную роль в становлении Толстого как писателя сыграл Кавказ. Исследователи творчества подчеркивают, что в кавказских рассказах складывался общий философский взгляд писателя на жизнь, войну и мир, воплотившийся в художественных образах.-0-