Музей истории Бреста в 2020 году выставит оригинал Радзивилловской Библии

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музей истории города Бреста в 2020 году планирует выставить на обозрение уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской, Библии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор музея Светлана Томчук на полях IV Национального форума "Музеи Беларуси", который проходит в Бресте 4-6 октября.

Реликвию жителям областного центра 6 сентября на торжественном мероприятии, посвященном празднованию тысячелетия города, подарил Александр Лукашенко. Эта библия напечатана в 1563 году в Брестской типографии по инициативе и на средства Николая Радзивилла Черного. Уникальность подаренного экземпляра в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов. Книга украшена многочисленными гравюрами, заглавными буквами.

"Пока Библия хранится в металлическом сейфе. В ближайшее время будем работать над тем, чтобы заказать специальную витрину с температурно-влажностным режимом. Думаю, в начале 2020 года жители и гости нашего города смогут увидеть оригинальное издание, которое считается одним из самых полных и наиболее сохранившихся экземпляров Брестской библии", - сказала Светлана Томчук.

Брестская Библия считается самым большим по объему печатным изданием ХVI-ХVIII веков Великого княжества Литовского. Специалисты полагают, что тираж этой книги не превышал 500 экземпляров. После смерти Николая Радзивилла Черного по приказу его сына-католика большая часть тиража была сожжена. Некоторые владельцы не решились уничтожить книгу, но вырвали листы, позволявшие ее определить и датировать.

В фондах музея истории Бреста хранится более 4 тыс. экспонатов. Его площадь - всего 200 кв.м, вскоре она может увеличиться. "Рядом стоит историческое здание, где ранее располагался суд. Ведутся подготовительные работы по передаче объекта отделу культуры горисполкома, который будет распределять площади", - пояснила Светлана Томчук.-0-