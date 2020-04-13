Музей истории Могилева подготовил виртуальную экскурсию по городу эпохи Магдебургского права

13 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Виртуальную экскурсию по экспозиции "Магілёў эпохі Магдэбургскага права" подготовил для своих посетителей Музей истории Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

"Старшая научная сотрудница музея Елена Марзалюк расскажет интернет-пользователям о самых интересных этапах развития Могилева с древних времен до конца XIX века. Из видео можно узнать, когда в городе появилась первая ратуша, какие события происходили на его территории, когда он был частью Великого княжества Литовского, какими были горожане - во что верили, на чем зарабатывали, как одевались и украшали себя", - отметили в музее.

Особое внимание во время экскурсии уделено времени наибольшего культурного расцвета Могилева, когда он был одним из самых крупных и влиятельных в Восточной Европе, - периоду с XVI по XVIIІ век. Начиная с 1577 года город имел право на самоуправление и был приравнен в правах к столице государства – Вильне.

Расскажет Елена Марзалюк и об одной из самых выдающихся ценностей музея - единственной в Беларуси копии Статута Великого княжества Литовского 1588 года, приобретенной за счет спонсорской поддержки и частных пожертвований граждан. Документ является высшим достижением старобелорусской правовой мысли, предшественником европейских конституций и самого прогрессивного в Европе того времени государственного свода законов.

Завершается видеоэкскурсия посещением ратушной башни, на самой вершине которой находятся уникальные механические часы, изготовленные могилевским мастером Геннадием Головчиком. Стрелка на одном из циферблатов механизма проходит круг всего один раз в 500 лет. Часовых дел мастер сам проведет экскурсию и покажет в кадре свои изобретения.

"Такие онлайн-путешествия сейчас очень актуальны, - добавили в музее. - Теперь у наших интернет-гостей есть возможность не только ближе познакомиться с историей Могилева, но и оказать поддержку музею, работа которого, несмотря на все трудности, продолжается". Так, на площадке MolaMola, предназначенной для быстрого сбора средств в интернете, создана краудфандинг-кампания в поддержку учреждения культуры. Предлагается поддержать музей и перечислить на его счет любую добровольную сумму.-0-