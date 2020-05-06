Музей истории Могилева представит интерактивную выставку к 75-летию Победы

6 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Музей истории Могилева презентует сегодня интерактивную выставку "Будуць вечна сады расцвітаць…", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

В выставке приняли участие известные могилевские фотографы, которые представили панораму празднования Дня Победы в Могилеве за последние несколько десятилетий. В экспозицию вошли работы 12 мастеров, в том числе Геннадия Карчевского, Александра Литина, Ирины Савосиной, Николая Титова, Анатолия Толкачева и Мирона Щудло.

Помощь в организации выставки музею оказал активный участник парадов Победы во многих райцентрах региона - могилевский клуб военных реконструкторов "За советскую Родину" под руководством Александра Башаримова.

Мероприятие пройдет в выставочном зале по ул.Болдина, 1. Онлайн-трансляция церемонии открытия начнется в 16.00 на сайте музея museumhm.by.-0-