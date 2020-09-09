Музей истории театральной и музыкальной культуры познакомит со сценографией Бориса Герлована

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Мастак і тэатр" народного художника Беларуси, главного художника Национального академического театра имени Янки Купалы Бориса Герлована начнет работу с 11 сентября в Государственном музее истории театральной и музыкальной культуры. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Во время посещения экспозиции посетители смогут познакомиться со сценографическими работами Бориса Герлована, которые займут почетное место в фондах и экспозиции музея. В этом году он подарил свои художественные произведения музею. Выставка демонстрирует экспонаты по 19 октября.

"Благодаря своему таланту, Борис Герлован при оформлении сценического пространства поднимается до уровня драматурга и режиссера, становится полноправным соавтором драматургического произведения. Часто его сценография является одним из самых главных компонентов спектакля и определяет успех спектакля у зрителя. Так было со спектаклями "Бура" Уильяма Шекспира, "Раскіданае гняздо" Янки Купалы (1972), "Брама неўміручасці" Кондрата Крапивы (1974), "Таблетку пад язык", вошедших в золотую копилку белорусского театрального искусства", - рассказали организаторы.

Борис Герлован оформил только на сцене Купаловского театра свыше 70 спектаклей. Является автором сценографии к спектаклям в других театрах Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, лауреат многочисленных международных театральных фестивалей. "Работы художника отличаются реалистичной выразительностью, образностью и колористической удалью", - отметили в музее.

Театральный художник более полувека обогащает сценическое искусство Беларуси, является выдающимся мастером сцены, лауреатом Государственных премий СССР и Беларуси, премии имени Евстигнея Мировича, специальной премии Президента Республики Беларусь за вклад в воспитание творческой молодежи, обладателем "Хрустальной Павлинки". Звание заслуженного деятеля искусств Беларуси Борису Герловану было присвоено в 1977 году. Народным художником Беларуси он стал в 1990 году. С 1991 года преподает в Белорусской государственной академии искусств, в 1998 году ему присвоено звание профессора.-0-