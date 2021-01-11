Музей истории театральной и музыкальной культуры приглашает на экспозицию о Владимире Мулявине

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка к 80-летию со дня рождения народного артиста Беларуси Владимира Мулявина открылась сегодня в Государственном музее истории театральной и музыкальной культуры, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Посещение выставки позволит прикоснуться к отличительному творчеству выдающегося белорусского артиста, композитора Владимира Мулявина, пройти звездными путями известного белорусского вокально-инструментального ансамбля "Песняры", - сказали организаторы.

Как отметили в музее, важной особенностью деятельности Владимира Мулявина является объединение вокала, инструментальной музыки и поэзии. Среди наиболее значимых произведений - "Песня пра долю", вокальный цикл "Я не паэта...", музыкальный спектакль "На ўвесь голас" на слова Владимира Маяковского. Талант артиста дал новую жизнь белорусским народным песням "Касіў Ясь канюшыну", "Рэчанька", "Купалінка", "Перапёлачка".

Выставка включает уникальные экспонаты из фондов музея истории театральной и музыкальной культуры. Гости смогут увидеть нотные рукописи Владимира Мулявина, фотографии, эскизы костюмов художников Юрия Пискуна и Ольги Демкиной, концертные наряды "Песняров", магнитную ленту с рабочим вариантом совместной работы ансамбля под руководством Мулявина с группой "The New Christy Minstrels".

Экспозиция является совместным проектом с Музеем Владимира Мулявина в Белорусской государственной филармонии. Из его фондов представлено несколько костюмов знаменитого артиста, автобиография мастера, а также буклеты, программы концертов. Посетители смогут услышать композиции "Песняров" и посмотреть видео с концертов.

Легенды белорусской музыки Владимира Мулявина не стало 26 января 2003 года. Уральский талант, устроившись на работу в белорусскую филармонию, связал жизнь с Беларусью и ее песнями. Народное творчество в обработке музыканта, композиции на стихи классиков белорусской литературы и песни советских авторов первой величины в исполнении "Песняров" стали популярными далеко за пределами СССР. Песняр удостоен звания народного артиста Беларуси и СССР, награжден орденом Франциска Скорины, неоднократно становился лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей.-0-