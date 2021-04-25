Музей истории в Клецке рассказывает об экспонатах через соцсети

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные сотрудники исторического музея в Клецке в еженедельном проекте "Музейная скарбонка" знакомят население с экспонатами через социальные сети. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала старший научный сотрудник учреждения Ольга Ефремова.

"Основной причиной для запуска проекта стал ремонт здания музея. Хотелось продолжать знакомить людей с ценными историческими раритетами, но в силу обстоятельств это стало невозможно, поэтому приняли с коллегами решение запустить в социальных сетях проект, чтобы показывать самые интересные экспонаты из фонда. Начали вести проект в феврале, и пока получаем исключительно положительные отклики о таком формате работы", - рассказала Ольга Ефремова.

Первым артефактом, о котором научные сотрудники музея рассказали в соцсетях, стала декоративная фигурка воина из меди XVI века, найденная на территории Клецкой центральной районной больницы в 1979 году.

"Сначала выбираем предмет, после чего создаем иллюстрацию с информацией об экспонате и выкладываем ее по понедельникам в несколько социальных сетей. Таким образом рассказали населению уже о десятке разных экспонатов, среди которых перстень-печатка с изображением грифона XII века, фибула в форме подковы X века, железное писало XI века. Но останавливаться на этом не собираемся и, возможно, со временем запустим и другие познавательные проекты", - отметила старший научный сотрудник.

Фонд музея в Клецке насчитывает более 11 тыс. исторических подлинников. Наиболее значительные коллекции - археология, нумизматика, фотодокументы, документы, печатные издания, предметы быта и этнографии.-0-