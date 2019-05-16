Музей истории Великой Отечественной войны - самый посещаемый по итогам 2018 года

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" и Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" стали наиболее популярными музеями Беларуси в 2018 году. Такая информация опубликована на сайте Белстата в обзоре к Международному дню музеев, сообщает БЕЛТА.

На первом месте среди самых посещаемых музеев страны по итогам 2018 года - музей истории Великой Отечественной войны, принявший 571 тыс. человек. Брестскую крепость посетили 522,4 тыс. гостей, музей-заповедник "Несвиж" - 421,9 тыс. Четвертую строчку занимает Гомельский дворцово-парковый ансамбль, в котором побывали 333 тыс. человек, пятую - замковый комплекс "Мир" (319,7 тыс.), на шестом месте Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" (237,5 тыс.).

В настоящее время в Беларуси действуют 159 музеев - из них 97 комплексных, 43 исторических, 13 искусствоведческих, 4 литературных и 2 естествоведческих. Для посетителей в 2018 году было организовано 4,6 тыс. временных экспозиций, проведено 132,4 тыс. экскурсий, с которыми ознакомились почти 7 млн человек.

Каждый музей имеет уникальную историю и гордится своими экспонатами, количество которых ежегодно растет. На конец прошлого года основной фонд музеев включал 3,4 млн экземпляров - на 14,3% больше, чем в 2010 году. Число музейных предметов основного фонда составило 3,4 тыс.

В республике работают и частные музеи. Самые посещаемые - музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки", который в прошлом году принял 110,5 тыс. гостей, музейный комплекс "Дукорский маёнтак" (68 тыс.) и парк-музей интерактивной истории "Сула" (45,9 тыс.).

Сохраняя самобытность и пропагандируя национальную культуру, музеи Беларуси в своей деятельности придерживаются лучших традиций мировой музейной практики и служат духовному развитию общества.

Международный день музеев - праздник всех специалистов, участвующих в сохранении мирового культурного и художественного наследия, а также ценителей культуры и искусства.-0-