Музей истории ВОВ готовит к 75-летию экспозицию "Возвращая время"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Возвращая время" откроется 22 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Владимир Воропаев.

Выставочный проект посвящен 75-летию создания музея. "На выставке будет представлено свыше 500 подлинных музейных предметов, поступивших в наши фонды за последние 5 лет. Посетители увидят боевые награды, личные вещи, документы участников Великой Отечественной войны, оружие, авторские фото военных фотокорреспондентов Александра Дитлова и Евгения Подшивалова, рисунки и этюды белорусских и российских художников Сергея Каткова, Дмитрия Красильникова, Бориса Аракчеева, Георгия Поплавского, Семена Абрамова и Петра Шарипо", - рассказал Владимир Воропаев.

Кроме того, можно будет ознакомиться с подарками, сделанными музею правительственными делегациями России, Армении, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Египта, КНР, Мьянмы. "Все музейные предметы будут экспонироваться впервые. Могу вас заверить, ранее мы ничего подобного не готовили", - отметил директор.

Владимир Воропаев подчеркнул, что дата открытия выставочного проекта была выбрана не случайно. Именно 22 октября 1944 года на освобожденной территории Беларуси начал свою деятельность музей истории ВОВ. Вместе с тем летопись войны начала составляться еще в период ожесточенных боев на фронте - в 1942 году.

"Сбором документов и материалов военного времени занималась специально созданная комиссия. Именно в первые полгода ее работы был собран уникальный материал, который нашел свое отражение в выставке "Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской". Она открылась в первых числах ноября 1942 года в здании Государственного исторического музея, расположенного на Красной площади в Москве, - добавил Владимир Воропаев. - Экспонатов было всего 313. Это были документы, фотографии, вещи и даже художественные произведения".

Выставка работала в Москве до августа 1944 года и затем была перевезена в Минск. Именно она заложила основу первой экспозиции музея на освобожденной белорусской земле. В 1944 году руководство БССР приняло решение выделить для музея одно из немногих уцелевших в центре Минска зданий - Дом профсоюзов на площади Свободы.

В январе 1966 года музей переехал во вновь построенное здание на Ленинском проспекте. Новая экспозиция музея на проспекте Победителей была открыта при участии президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 2 июля 2014 года в канун празднования 70-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. С этого времени начался новый этап в истории музея.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Фото из личного архива