Музей истории ВОВ отметит свое 77-летие 22 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 22 октября исполняется 77 лет со дня открытия Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны - крупнейшего национального хранилища реликвий военной истории, фондовые коллекции которого насчитывают свыше 157 тыс. единиц хранения. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

За годы своего существования и плодотворной работы он стал визитной карточкой Беларуси и самым посещаемым музеем страны.

В рамках празднования для посетителей развернет работу временная экспозиция советской графики и карикатуры из фондовой коллекции периода 1939-1945 года "Оружием искусства". Она представит подлинные однолистные плакаты и плакатные серии "Окна ТАСС", "Боевой карандаш", выполненные в технике цветной литографии, а также оригинальные плакаты, выполненные трафаретным способом цветной гуашью. Это работы плакатистов и карикатуристов Виктора Дени, Бориса Ефимова, Кукрыниксов, Виктора Иванова, Алексея Кокорекина и других. Выставка откроется накануне праздничной даты, 21 октября, и продлится до 27 ноября. Будет работать 9-й зал музея "Беларусь после освобождения. 1944-1950 гг. Память о войне".

Для сотрудников музея состоится торжественное собрание и праздничный концерт.

В честь дня рождения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 22 октября ровесники музея смогут посетить его экспозиции бесплатно.-0-