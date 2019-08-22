Музей истории ВОВ представит знаменитый цикл Михаила Савицкого "Цифры на сердце"

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка серии картин "Цифры на сердце" Героя Беларуси, народного художника БССР и СССР Михаила Савицкого откроется 27 августа в Музее истории Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель рабочей группы по созданию временной экспозиции Галина Павловская.

Начало Великой Отечественной войны для Михаила Савицкого совпало с его службой в Красной Армии. В декабре 1941 года он в возрасте 19 лет принял свой первый бой в Северной бухте Севастополя. В июле 1942 года попал в плен, прошел все круги ада в фашистских концлагерях Дюссельдорфа, Бухенвальда. 29 апреля 1945 года он был освобожден из Дахау американскими войсками. После лечения и проверок в фильтрационном лагере НКВД Михаил Савицкий продолжил службу в 6-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии художником-оформителем. Затем он окончил Минское художественное училище и Московский художественный институт им. В.И.Сурикова.

Свой знаменитый цикл "Цифры на сердце" Михаил Савицкий создал в 1974-1979, 1987 годах. "Это автобиографическая серия, состоящая из 16 картин. В ней художник рассказывает о тех ужасах, которые пережили военнопленные в немецких концлагерях. Цикл включает автопортрет Михаила Савицкого, где он запечатлен в робе заключенного. Есть полотно, посвященное женщинам-узницам, - "Мадонна Биркенау". Оно является заглавным в экспозиции. Картина "Свобода" изображает долгожданный момент освобождения. Каждая работа - это философское осмысление и откровенное свидетельство преступности концентрационного лагеря, фашистской технологии умерщвления миллионов людей", - рассказала Галина Павловская.

Экспозиция приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию создания музея. Каждое полотно сопровождает расширенная аннотация на русском и английском языках. "Эта серия - жемчужина нашего собрания - всегда вызывает повышенный интерес у посетителей. В старом здании музея она была на постоянном экспонировании, и люди приезжали, чтобы увидеть именно ее. Этот выставочный проект в том числе дает возможность через искусство художника-фронтовика рассказать школьникам о событиях военных лет", - отметила руководитель рабочей группы.

Выставка "Цифры на сердце" будет работать в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны по 26 сентября.-0-