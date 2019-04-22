Музей истории ВОВ с 9 мая будет проводить анимационную экскурсию "Самолеты летят к партизанам"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей истории Великой Отечественной войны открывает 9 мая сезон анимационных экскурсий "Самолеты летят к партизанам", сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

В основе экскурсии история двух подлинных предметов музейной экспозиции - самолетов По-2 и Ли-2. Экскурсия содержит в себе элементы анимации, игры, интерактивы и практические задания, что делает ее увлекательной и интересной как для взрослых, так и для детей. Экскурсионный маршрут начинается в зале музея "Дорога войны" у самолета По-2 и заканчивается на открытой площадке самолета Ли-2.

"Во время экскурсии посетителям откроется много удивительных фактов из истории многоцелевого биплана По-2 и военно-транспортного самолета Ли-2. В частности, можно будет узнать о значении авиации СССР для деятельности партизан на территории Беларуси во время оккупации в 1941-1944 годах, проверить логику, смекалку, ловкость и наблюдательность во время игр и интерактивов, попасть на территорию партизанского аэродрома и познакомиться с жизнью и бытом его коменданта, научиться складывать различные виды партизанских костров и побывать в салоне самолета Ли-2, где можно будет сделать эксклюзивные фото на память", - рассказали в музее.

Анимационная экскурсия продолжительностью около 45 мин проводится для групп до 10 человек. В ее завершение всех ждут сувениры от музея. Планируется, что она будет работать по сентябрь. Запись на экскурсию 9 мая уже открылась.-0-