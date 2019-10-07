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07 октября 2019, 15:57

Музей истории ВОВ в 75 лет намерен удивлять новыми идеями и проектами - Воропаев

Фото из архива
Фото из архива

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является одним из крупнейших не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве. Здесь бережно сохраняется память о мужестве и героизме советского народа, проявленном в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Бесценные фонды позволяют передать атмосферу военного времени, в мельчайших деталях воспроизвести как трагические, так и славные события. Музей заработал в Минске еще в далеком 44-м. За 75 лет своей истории он существенно преобразился, став местом притяжения не только наших соотечественников, но и гостей из десятков стран ближнего и дальнего зарубежья. О прошлом, настоящем и ближайших планах Музея истории ВОВ корреспонденту БЕЛТА рассказал его директор Владимир Воропаев.

- Владимир Сергеевич, ваш музей открылся одним из первых на территории уже освобожденной Беларуси. А с чего все начиналось?

- Летопись войны начала составляться еще в период ожесточенных боев на фронте - в 1942 году. Сбором документов и материалов военного времени занималась специально созданная комиссия. Именно в первые полгода ее работы был собран уникальный материал, который нашел свое отражение в выставке "Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской". Она открылась в первых числах ноября 1942 года в здании Государственного исторического музея, расположенного на Красной площади в Москве.

Экспонатов было всего 313. Это были документы, фотографии, вещи и даже художественные произведения. Выставка работала в Москве до августа 1944 года и затем была перевезена в Минск. Именно она заложила основу первой экспозиции музея на освобожденной белорусской земле. Решение о его создании было принято еще в сентябре 1943 года ЦК КП(б)Б.

В 1944 году руководство БССР решило выделить для музея одно из немногих уцелевших в центре Минска зданий - Дом профсоюзов на площади Свободы. Музей занимал довольно большую по тем временам площадь - 1248 кв.м. Под экспозицию было выделено 25 залов. В здании также находились общежитие и квартиры сотрудников. Официальным днем открытия Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны стало 22 октября 1944 года.

- Как происходило наполнение фондов музея?

- Первоначально в музее работали только две экспозиции: "Вооружение белорусских партизан" и "Большевистская печать Белоруссии в дни Великой Отечественной войны". К их созданию был привлечен внештатный актив: бывшие партизаны, фронтовики-инвалиды, художники, архитекторы, скульпторы, писатели, журналисты, фотографы. Многое приходилось делать своими руками. К слову, за процессом создания музея можно было следить на страницах белорусских газет.

В числе первых поступлений были музейные предметы, привезенные из Германии в 1945 году. Так, в музее появилась модель зенитной пушки, китель и брюки майора Штанге, адъютанта рейхсмаршала Германа Геринга, китель, брюки и папаха генерал-майора Филиппа Капусты - командира партизанского соединения Белостокской области, колодки узника Освенцима, партизанские самодельные ножи, рукописный журнал "Партизан-диверсант" 1943 года 14-й Темнолесской партизанской бригады Могилевской области. Большую помощь в комплектовании фондов оказал Белорусский штаб партизанского движения.

В январе 1966 года музей переехал во вновь построенное здание на Ленинском проспекте. Новая экспозиция музея на проспекте Победителей была открыта при участии президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина 2 июля 2014 года в канун празднования 70-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

- Современное здание музея, бесспорно, поражает своей масштабностью и композиционностью...

- Его проектирование началось еще в октябре 2008 года. Автором выступил заслуженный архитектор, дважды лауреат Государственных премий Беларуси, профессор Международной академии архитектуры Виктор Крамаренко. Современное здание музея располагается полукольцом на возвышенности у обелиска "Минск-город-герой". Его центральный фасад решен в виде символического салюта Победы, в лучах которого расположены десять знаковых событий времен войны, начиная от обороны Брестской крепости и заканчивая водружением знамени Победы над Рейхстагом. Могу вас заверить, аналогов столь значимого и объемного музейного проекта в истории страны еще не было.

В новом здании постоянная экспозиция занимает значительно большую площадь по сравнению с предыдущей - 4,2 тыс. кв.м, что позволило увеличить на 47% количество экспозиционных материалов. А это свыше 8 тыс. музейных предметов и научно-вспомогательных материалов.

Кроме того, в экспозиции новых залов расширены хронологические рамки с 1920 по 1950 год, что дало возможность показать причины Второй мировой войны, представить материалы первых послевоенных лет восстановления, раскрыть, как ратный трудовой подвиг белорусского народа позволил в кратчайшие сроки поднять израненную войной страну из руин. В музее появились экспозиции "Мир и война", "Мир накануне и в первые годы Второй мировой войны", "Дорога войны", "Беларусь после освобождения. 1944 - 1950 гг. Память о войне", "Наследники Великой Победы".

Постоянная экспозиция размещена в 10 залах и за последние 5 лет пережила ряд преобразований. В частности, в зале №3 "Дорога войны" появились комплексы "Стрелковое оружие", "Авиационное вооружение", "Средства борьбы против пехоты и танков", скульптурная галерея, посвященная героям войны. В зале №4 усовершенствованы темы, повествующие о деятельности фронтовых концертных бригад, трагедии советских военнопленных, героической обороне Брестской крепости.

Внедрение в зале №5 новых комплексов "Строительство оборонительных сооружений под Курском", "Средства минирования и разминирования", "Средства связи" и "Командный пункт" позволило акцентировать внимание наших посетителей на особенностях подготовки и проведения оборонительной операции. В экспозицию органично вписались опорный каток танка Т-34 и другие предметы военной археологии, найденные на местах боев на северном фасе Курской дуги в районе Ольховатки Поныровского района России и переданные в прошлом году в дар музею Курским государственным университетом. А модернизация темы "Форсирование Днепра" с добавлением крупноформатной печати и имитации водной поверхности существенно усилила зрительское восприятие событий тех лет.

- Если говорить о фондах, то насколько они богаты и что является вашей гордостью?

- На сегодняшний день наше музейное собрание насчитывает свыше 154 тыс. предметов и научно-вспомогательных материалов, объединенных в 30 коллекций. Особую ценность и значимость представляют коллекции "Рукописные журналы" и "Оружие самодельное", которым в 2009 году присвоен статус историко-культурной ценности первой категории. В музее хранятся 248 рукописных партизанских журналов и 62 образца различных видов самодельного оружия. Часть предметов из коллекции "Оружие самодельное" выставлена в зале №7 и пользуется неизменным интересом у посетителей.

К слову, к 75-летию создания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны сотрудники фондовых отделов готовят уникальную временную экспозицию. Она будет называться "Возвращая время" и откроется 22 октября.

На выставке будет представлено свыше 500 подлинных музейных предметов, поступивших в наши фонды за последние 5 лет. Посетители увидят боевые награды, личные вещи, документы участников Великой Отечественной войны, оружие, авторские фото военных фотокорреспондентов Александра Дитлова и Евгения Подшивалова, рисунки и этюды белорусских и российских художников Сергея Каткова, Дмитрия Красильникова, Бориса Аракчеева, Георгия Поплавского, Семена Абрамова и Петра Шарипо. Кроме того, можно будет ознакомиться с подарками, сделанными музею правительственными делегациями России, Армении, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Египта, КНР, Мьянмы. Все музейные предметы будут экспонироваться впервые. Могу вас заверить, ранее мы ничего подобного не готовили.

- Как часто вы организовываете совместные выставочные проекты с зарубежными коллегами?

- За последние 5 лет музеем реализовано свыше 100 выставочных проектов, созданных как на основе собственных фондовых материалов, так и совместно с другими музеями и организациями, в том числе зарубежными. Так, первой выставкой, открывшейся 4 июля 2014 года в новом здании, стала совместная экспозиция из музейных фондов России и Беларуси "Победители - и в творчестве вместе!". В дальнейшем практика организации совместных выставочных проектов была продолжена с Германо-российским музеем "Берлин-Карлсхорст", посольством Польши в Беларуси, музеями России и КНР.

Взаимодействие с Министерством иностранных дел Беларуси позволило создать ряд выставочных проектов для экспонирования на территории белорусских диппредставительств за рубежом, а также в музеях и учреждениях иностранных государств. В их числе такие выставки, как "Беларусь и Испания. Дружба, рожденная в боях" для Музея истории города Барселоны и "Минское гетто. Люди и судьбы" для Государственного департамента США в этом году.

С 2016 года у нас работает мобильная экспозиция "Освобождение Беларуси. Сентябрь 1943 - июль 1944 г.". Это результат совместной работы сотрудников фронтового и партизанского отделов. Мобильная экспозиция уже успела побывать в разных уголках страны. Кроме того, постоянно развивается и совершенствуется электронная экспозиция музея. Так, существующие инфотерминалы дополнились мультимедийными альбомами "Воины-интернационалисты" и "Фронтовой альбом". Работа над ними продолжается.

- Что позволяет вам оставаться одним из самых посещаемых музеев Беларуси?

- Мы всегда стараемся удивлять наших посетителей. К праздничным дням и памятным датам проводим различные тематические мероприятия, которые сочетают в себе познавательные, воспитательные и досуговые функции. Для посетителей устраиваются конкурсные программы, организуются интерактивные площадки, творческие мастерские, проводятся увлекательные мастер-классы, концертные программы для детей и взрослых.

Большим успехом у посетителей пользуются тематические фотозоны. Продвижению в интернете способствуют оригинальные фото с хэштегом музея #warmuseumby, которые быстро распространяются по социальным сетям. Востребованы и наши многочисленные межмузейные акции в сети, такие как "Герои смотрят с фотографий", виртуальный альбом "Как наши деды воевали", "Партизанская лира", "Голоса с пожелтевших страниц", "День музейного селфи".

Мы проводим обзорные, тематические и индивидуальные экскурсии, в том числе на иностранных языках. Кроме того, нашим посетителям предоставляются гиды на русском, белорусском, китайском, испанском, немецком и английском языках. За последние 5 лет наш музей посетили представители более чем 100 государств. Среди лидеров - Россия, Китай, США, Великобритания, Турция и Германия. Анализируя отзывы, можно с уверенностью сказать, что обслуживание посетителей находится на должном уровне. Добавлю только, что в среднем в год наш музей посещают около 500 тыс. человек из Беларуси и зарубежья.

- Каким вы видите дальнейшее развитие музея?

- Наш музей является визитной карточкой Беларуси. И это не просто громкие слова. В программу визитов руководителей зарубежных государств, высших должностных лиц, общественных деятелей, как правило, включается пункт о посещении музея истории ВОВ. В зале Победы на протяжении года проводятся торжественные мероприятия: принятие воинской присяги, вручение погон, ведомственных наград, принятие в пионеры. На нашей базе проводятся многочисленные международные научные форумы.

Будущее нашего музея мы видим в развитии постоянной экспозиции. Нам предстоит модернизация экспозиции одного из самых сложных залов - №2. Он охватывает межвоенный период с 1919 по июнь 1941 года. Также мы планируем развивать инфраструктуру филиала "Минский укрепрайон", совершенствуя не только его экспозиции, но и экскурсионное обслуживание. Естественно, будем продолжать укомплектовывать наши фонды, проводить научную и просветительскую деятельность

Сегодня много разговоров о переписывании истории и искажении правды о войне. В этом контексте работа Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны имеет колоссальное значение для сохранения исторической памяти.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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