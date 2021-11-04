Музей Янки Купалы открыл выставку к 130-летию жены поэта

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка Stankiewičanka, посвященная 130-летию со дня рождения первого директора музея Янки Купалы Владиславы Луцевич, открылась в Государственном литературном музее Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас это праздник, ведь мы сегодня вспоминаем человека, который сделал музей, - сказала директор учреждения культуры Елена Лешкович. - Именно Владислава Францевна заложила основы и принципы работы нашего учреждения. Она ввела традиции профессионализма и доброжелательности, которые сохраняются здесь десятилетиями. Наравне с Янкой Купалой она поистине заслуживает того, чтобы мы ее не забывали и уважали. Ведь всю свою жизнь она посвятила сохранению памяти о своем муже, несмотря на то, что сама была крайне талантливым человеком. Знаете, не каждая женщина может это сделать, но она была такой".

Центральными экспонатами стали два портрета Владиславы Луцевич, написанных при ее жизни художником Петром Сергиевичем. Экспозиция включает коллекции фотоснимков и документов из фондов музея. Под витринами масса интересных вещей: наручные часы, паспорт и метрический листок жены белорусского поэта.

"За глаза ее звали "купалиха", знакомые ласково называли тетей Владей, а сам Янка Купала во время первой встречи прозвал ее Станкевичанка, - отметила заведующая отделом культурно-образовательной работы Ольга Пархимович. - Никто и никогда не видел ее спокойной, безразличной или грустной. Она была человеком с жизненной искрой, которая помогала ей в создании музея. Благодаря ей он и существует уже 77 лет".

После гибели поэта Владислава Луцевич была назначена ответственным секретарем комиссии по увековечению его памяти. Она занималась поиском его вещей и документов везде: в архивах, библиотеках, частных коллекциях. "Много сил и энергии тратила Владислава Луцевич, чтобы собрать все, что есть на руках у людей: книжки, письма, фотографии, - одним словом, все о Купале, для его музея", - писала о ней лучшая подруга, поэтесса Констанция Буйло.

"Благодаря ее настойчивости и кропотливой работе на сегодня в фондах музея насчитывается 42985 предметов, входящих в коллекцию. Первый директор осталась в нашем сердце. Она не дожила всего три месяца до исполнения своей мечты - открытия музея в новом здании", - заключила Ольга Пархимович.

Среди исторических документов, представленных в экспозиции, можно увидеть и личные дела первых сотрудников музея: литературоведа Алеси Александрович и поэта Валентина Тавлая. Документы хранятся в архиве Института истории Национальной академии наук и экспонируются впервые.

Владислава Луцевич была дочерью лесничего Франца Станкевича и француженки Эмилии Моне. В юности подписывалась на визитках как Владка Станкевичанка и была яркой фигурой в белорусской культурной жизни первой половины XX века. Будучи талантливым педагогом, она организовывала детские приюты и белорусские школы в Вильнюсе, Москве, а в 1920-е годы - образцовые дошкольные учреждения в Минске.-0-