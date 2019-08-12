Музей Янки Купалы подготовил выставку о видном белорусском деятеле Иване Луцкевиче

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "У народ і край свой толькі веру" к 100-летию со дня смерти белорусского общественного деятеля, политика, археолога Ивана Луцкевича откроется в Государственном литературном музее Янки Купалы 20 августа, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Впервые в Беларуси на отдельной выставке будет отражен путь Ивана Луцкевича, который стал примером беззаветного служения своей родине, - отметили в музее. - Сбор знаменитых слуцких поясов, рыцарских доспехов и других раритетов Ивана Луцкевича позволили основать знаменитый Белорусский музей в Вильнюсе, фонды которого после расформирования в послевоенное время составили основу многих музейных коллекций Беларуси и Литвы. В этом музее уцелели рукописные сборники Янки Купалы "Паўлінка", "Сон на кургане", "Шляхам жыцця", которые также будут представлены в экспозиции".

Братья Иван и Антон Луцкевичи сыграли важную роль в жизни Янки Купалы. Именно они пригласили поэта на работу в редакцию газеты "Наша Ніва", тем самым вовлекли его в белорусское движение. Младший брат Стефан спас его жизнь, оказав первую медицинскую помощь, когда песняр совершил попытку самоубийства в ноябре 1930 года во время сталинских репрессий.

В течение долгих лет Янка Купала поддерживал дружеские контакты с братьями Луцкевичами, о чем свидетельствуют письма, подписанные фотографии, которые тоже будут представлены на выставке. Сами же Луцкевичи первыми позиционировали поэта как пророка белорусского Возрождения.

В экспозиции будут представлены материалы из собраний Государственного литературного музея Янки Купалы, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Белорусского музея имени Ивана Луцкевича (Литва). Также на выставке впервые будут демонстрироваться личные вещи Ивана Луцкевича из семейного архива.

Выставка "У народ і край свой толькі веру" будет работать по 11 сентября.-0-