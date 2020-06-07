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Культура
07 июня 2020, 12:05

Музей "Лошицкая усадьба" приглашает посетить выставку "Нальшанскія сустрэчы" онлайн

Фото музея
Фото музея

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей "Лошицкая усадьба" приглашает посетить в онлайн-формате выставку "Нальшанскія сустрэчы". В сообществах музея в Facebook и "ВКонтакте" можно увидеть 55 живописных и графических произведений, а также пройти онлайн-квест. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Среди авторов "Нальшанскіх сустрэч" - заслуженные деятели искусств Беларуси Виктор Барабанцев и Виктор Немцов, лауреат премии "За духовное возрождение" Алесь Суша, известные художники Минского края: Анатолий Белявский, Виктор Микита, Галина Беганская, Константин Качан, Татьяна Ласко и Эдуард Матюшонок.

"Нальшанский край чрезвычайно широко раскрылся в творчестве художников - участников выставки. Виктор Микита воплотил в произведениях его мифы и легенды, посвятил ряд трудов сельчанам, а Виктор Барабанцев создал портрет Вацлава Гражуля, ныне единственного ветерана Великой Отечественной войны, живущего в Жодишках. Анатолий Белявский сосредоточил внимание на деревьях-богатырях Нальшанского края. Константин Качан показал красоту и лиризм белорусской природы, Татьяна Ласко и Галина Беганская представляют пейзажи, а Эдуард Матюшонок посвятил свои работы старинным местечкам Северо-Западной Беларуси", - рассказали в музее.

Онлайн-квест предлагает ответить на девять вопросов. Победители смогут получить благодарность от самого владельца имения Лошица Евстафия Любанского.-0-

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