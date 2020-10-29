Музей Обольского подполья отметит 55-ю годовщину со дня основания

29 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 55-летие со дня образования сегодня отмечает музей Обольского комсомольского подполья в Шумилинском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Начнется празднование с торжественного мероприятия "Память сердца" с официальными поздравлениями и подарками. Затем для гостей проведут обзорную экскурсию по богатой экспозиции музея. В ней собрано более 1,5 тыс. экспонатов основного фонда и около 800 - научно-вспомогательного. Основу коллекции составляют материалы о деятельности легендарной подпольной комсомольской организации "Юные мстители", действовавшей на территории Обольского сельсовета в годы Великой Отечественной войны. Это была единственная молодежная подпольная организация в Беларуси. Во время празднования проведут квест-игру "С юбилеем, музей!" для учащихся местной средней школы.

Музей Обольского комсомольского подполья основан 29 октября 1965 года на основании решения Министерства культуры БССР как Республиканский музей комсомольской славы - филиал Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В 1985 году он переименован в музей Обольского комсомольского подполья, через пять лет его передали в распоряжение управления культуры Витебского облисполкома. В феврале 2002 года музей реорганизован в филиал Шумилинского историко-краеведческого музея. В нем уже более 10 лет после проведения капитального ремонта с реконструкцией действует обновленная экспозиция. Музей посещают не только белорусы, но и зарубежные гости. В среднем за год сюда приезжает более 4,5 тыс. посетителей.-0-