9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Музей утюга создали на цокольном этаже Коссовского дворца в Ивацевичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель дворцово-паркового комплекса Ирина Семенюк.

"Пусловские (бывшие владельцы дворца) были меценатами, собирали уникальные и редкие вещи. У нас тоже появилась идея создать что-то необычное, и мы открыли музей утюга. В экспозиции можно увидеть более 800 предметов и услышать их историю. Они отражают культуру и быт разных эпох не только на территории Беларуси, но и за рубежом", - отметила Ирина Семенюк.

Часть экспонатов - из фондов Коссовского дворца. Другие взяты на хранение из частных коллекций. Представлены утюги разных форм и размеров, из разных материалов. Ни один из них не похож на другой. В музее можно увидеть как примитивные каменные утюги, так и устройства более поздних эпох. "Каждый из них имеет неповторимое художественное изображение. Самый оригинальный утюг, который у нас есть, - начала XIII века. Он каменный с металлической ручкой, и в нем даже есть отверстие для воды. Приобрели его на аукционе. Человек, который выставлял этот утюг на торги, не знал о его значимости и ценности", - рассказала руководитель дворцово-паркового комплекса.

Реконструкция Коссовского дворца выходит на завершающую стадию. Сейчас для посещения открыто пять залов. Там воссозданы исторические интерьеры. Помимо антикварных вещей и мебели атмосферу дополняют лепнина, витражи и росписи. Также в одном крыле дворца обустроена гостиница, в другом - работает ресторан. Сейчас реставрационные работы ведутся на втором этаже. Специалисты трудятся над восстановлением интерьеров гостиной, бального зала в стиле неоготики, смотровой площадки.

"Второй этаж будет сердцем дворца. Там будут изумрудный и рубиновый залы. Во дворце каждая комната имеет свой цвет. Задумываем, что там будут собраны предметы одежды, которая могла быть в семье Пусловских, антиквариат, гобелены XVII-XIX веков", - добавила Ирина Семенюк.

В Коссовском дворце в этом году побывали более 25 тыс. человек. За весь 2020-й достопримечательность посетили свыше 31 тыс. туристов.-0-