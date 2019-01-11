Музей-заповедник "Несвиж" с начала года посетили более 10 тыс. человек

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 тыс. посетителей Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" стали участниками рождественских программ с начала года, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора музея Наталия Жерко.

"Музей-заповедник начал год новыми программами, приуроченными к рождественскому сезону. Мы всегда готовим к нему специальные мероприятия. На этот раз совместно с музыкальным домом "Классика" организовали интерактивные программы "Рождественские дни во дворце Радзивиллов", которые будут иметь продолжение 12 и 13 января. Поэтому все желающие успеют приобщиться к нашему празднику", - подчеркнула Наталия Жерко.

По ее словам, все праздники Несвижского замка будут приурочены к 285-летию со дня рождения одного из самых колоритных и известных Радзивиллов - князя Кароля Станислава, которого многие знают как Пане Коханку. Этот герой является главным действующим персонажем мероприятий. Он встречает посетителей и предлагает поучаствовать в подготовке к приезду последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Кроме того, гости познакомятся с сестрой Пане Коханку Теофилией и придворным композитором Яном Давидом Голандом.

В "Несвиже" сейчас работают интерактивные площадки. На одной из них можно увидеть рыцарские доспехи и коллекцию оружия времен Великого Княжества Литовского, а самые интересные образцы взять и рассмотреть в деталях. "Придворный рыцарь расскажет, в какие периоды использовалось то или иное оружие, и позволит сфотографироваться с ним. А Пане Коханку, готовящийся к приезду короля, пригласит поучаствовать в танцевальной программе, послушать оперу, подготовленную для королевского визита. Можно будет узнать много забавных историй, которые происходили в те времена во дворе", - добавила она.

Юные посетители также не будут скучать - для них организована расположенная в том же театральном зале, где происходит основное представление, творческая площадка, на которой дети смогут порисовать и поскладывать пазлы.

"Сотрудники музея постоянно находятся в поиске новых программ, ведь нам хочется чем-то удивлять и привлекать новых посетителей. История Несвижского дворца настолько богатая, что тем для развития анимационных программ более, чем достаточно. Поэтому каждый год посетителям мы позволяем окунуться в новые исторические события", - отметила Наталия Жерко.

С февраля на сайте музея-заповедника стартует онлайн-продажа входных билетов. "В прошлом году в музее побывало более 420 тыс. человек. У нас постоянно растет количество иностранных посетителей, чему способствует безвиза. Мы также надеемся, что и проведение II Европейских игр увеличит посещаемость дворца", - сказала она.

Архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции Радзивиллов в Несвиже - одна из достопримечательностей Беларуси, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический памятник интересен не только своими наземными сооружениями, но и подземельями, склепами. В Несвиже кроме дворцово-паркового ансамбля XVI-XIX веков и городской Ратуши, широкую известность приобрели такие сооружения, как костел Божьего тела, Слуцкая брама, Дом ремесленника и др.-0-