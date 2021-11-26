Музейную экспозицию открыли в восстановленном усадебном доме Наполеона Орды

26 ноября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. В деревне Вороцевичи Ивановского района открыли музейную экспозицию в восстановленном усадебном доме Наполеона Орды, передает корреспондент БЕЛТА.

Усадебный дом в урочище Красный Двор начали восстанавливать в 2009 году. Из-за недостатка финансирования стройка приостанавливалась. В 2019 году благодаря гранту фонда Президента по поддержке культуры и искусства удалось завершить строительно-монтажные работы. За счет местного бюджета и спонсорских средств проведена музеефикация. Постоянная экспозиция рассказывает о жизни и быте шляхты среднего достатка.

Пока для посещения открыты 12 залов. Там обустроили рабочий кабинет, мастерскую, гостевую, столовую, буфетную, зал приема гостей, комнаты матери художника Юзефины Бутримович и его племянницы Хелены Скирмунт. Выставлено более 110 экспонатов. Среди них встречаются уникальные предметы быта XIX века, собранные из частных коллекций и работы учителей-художников Ивановской детской школы искусств им. Н.Орды. Постепенно наполнят экспонатами и остальные помещения в доме.

"Наполеон Орда оставил после себя большой исторический след. Хочется поблагодарить тех, кто начал этот непростой путь по восстановлению усадебного дома, и довел дело до конца. Искренне рад, что мы находим силы и средства и восстанавливаем наше наследие, - сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. - В Брестской области есть немало исторических мест, которыми мы гордимся и пытаемся их восстанавливать. Это очень хорошо для сохранения исторической памяти, развития внутреннего туризма".

Наполеон Орда оставил после себя большое наследие. В том числе благодаря его собственному рисунку удалось восстановить родовое гнездо, потому что имение было сожжено в войну. Еще один ключевой документ - инвентарное описание имения 1835 года. В нем было описано строение, количество комнат, вплоть до того, в какую сторону открывались двери. Информацию собирали по крупицам: из архивов, литературы, воспоминаний современников.

"Процесс был творческий и достаточно напряженный. Нам хотелось воссоздать аутентику. Иногда были сложности, но в итоге у нас все получилось. Конечно, потребуется еще не один год для продолжения работы, поиска информации. Ивановская земля славится своими земляками. Нам есть что рассказать и показать гостям", - подчеркнул председатель Ивановского райисполкома Анатолий Ткачук.

Наполеон Орда родился в 1807 году в деревне Вороцевичи Пинского уезда (Ивановский район Брестской области). Умер в Варшаве, но по завещанию его тело было перевезено и похоронено в фамильном склепе в городе Яново (теперь Иваново). Жители Ивановского района очень трепетно относятся к памяти о своем знаменитом земляке. В Иваново установлен единственный в Европе памятник Наполеону Орде. В его честь открыт районный музейный комплекс, именем художника и композитора названы одна из улиц города, детская школа искусств. Творческое наследие Наполеона Орды представляет собой более 1150 акварельных и графических работ. Он является автором более 20 музыкальных произведений.-0-

Фото Вадима Якубенка