Музейные головоломки, творческие мастерские, квесты - НХМ приглашает отметить День защиты детей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси подготовил специальную программу для юных посетителей "Дети в музее" 1 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.
"Наш музей решил присоединиться к замечательному празднику - Дню защиты детей. В первый день лета для больших и маленьких посетителей, их родителей, бабушек и дедушек мы подготовили увлекательное путешествие-квест, во время которого они встретятся с маленькими героями картин из коллекции Художественного", - рассказали в музее.
Организаторы предлагают создать разноцветное поздравление на асфальте "С Днем рождения, музей!", отгадать музейные головоломки, стать участниками веселых, познавательных и логических игр и творческих мастерских, где можно будет создать скетчи (эскизы) с картин и скульптур, находящихся в постоянной экспозиции. "Будем внимательнее знакомиться с произведениями искусства и получать опыт творчества из свободного действия", - отметили в музее.
Программа "Дети в музее" будет работать с 12.00 до 18.00.-0-
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