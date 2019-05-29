Музейные головоломки, творческие мастерские, квесты - НХМ приглашает отметить День защиты детей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный художественный музей Беларуси подготовил специальную программу для юных посетителей "Дети в музее" 1 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Наш музей решил присоединиться к замечательному празднику - Дню защиты детей. В первый день лета для больших и маленьких посетителей, их родителей, бабушек и дедушек мы подготовили увлекательное путешествие-квест, во время которого они встретятся с маленькими героями картин из коллекции Художественного", - рассказали в музее.

Организаторы предлагают создать разноцветное поздравление на асфальте "С Днем рождения, музей!", отгадать музейные головоломки, стать участниками веселых, познавательных и логических игр и творческих мастерских, где можно будет создать скетчи (эскизы) с картин и скульптур, находящихся в постоянной экспозиции. "Будем внимательнее знакомиться с произведениями искусства и получать опыт творчества из свободного действия", - отметили в музее.

Программа "Дети в музее" будет работать с 12.00 до 18.00.-0-