Музейные онлайн-акции не заменят живого диалога с художником - Сапотько

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов есть большая потребность посещать музеи, театры, другие учреждения культуры, поэтому онлайн-акции не заменят в полной мере живого контакта с культурным наследием, с художниками. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько, сообщает БЕЛТА.

"Ничто не может быть лучше живого диалога с посетителем. Поэтому никогда онлайн-акции и иные мероприятия, которые мы проводим в социальных сетях, не заменят живого диалога с художником, с музейной реликвией и т.п. Но в то же время мы стараемся сейчас запускать самые разные циклы онлайн", - сказал Павел Сапотько.

В качестве примера он привел цикл мероприятий "Красота спасет мир", в рамках которого проходили акции с художниками, артистами театра и кино. "Чтобы заполнить ту пустоту в культурной сфере, которая, к сожалению, образовалась по понятным причинам - эпидемиологической ситуацией", - пояснил директор музея.

При этом он уверен, что у белорусов сохраняется огромная потребность в живой культурной и духовной подпитке. "У нас богатейшие традиции народной культуры, они не загублены. И это огромнейшее достижение государства и нас, белорусов, как нации. Сегодня, в преддверии Дня работников культуры, мы преклоняемся перед мэтрами, мастерами белорусской сцены, художниками, артистами балета, цирка, оперными исполнителями, специалистами музейного, библиотечного, галерейного дела, которые не только преданы своей профессии и делают много для популяризации национального культурного наследия, но и которым удалось сохранить его", - подчеркнул Павел Сапотько.-0-