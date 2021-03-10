Музейный фонд Гомельской области увеличился на 25 тыс. предметов за пять лет

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области количество музейных предметов основного фонда увеличилось на 25 тыс. единиц за последние пять лет. Такую цифру озвучил сегодня начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский на итоговой коллегии главного управления, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании сегодня рассмотрели итоги работы учреждений культуры региона в 2020 году, выполнение государственной программы "Культура Беларуси на 2016-2020 годы", для которой минувший год был завершающим.

По словам Дениса Езерского, показатель госпрограммы "Увеличение объема музейного фонда" в регионе выполнен на 106,7% при плановом задании 106,5%. "Количество музейных предметов основного фонда в течение 5 лет увеличилось на 25 тыс. единиц хранения", - уточнил он.

В то же время, обратил внимание начальник главного управления, музеям необходимо выстроить системную работу в виртуальном мире, активнее рекламировать культурный продукт, применять новые современные формы и методы, чтобы привлечь посетителя.

Одним из важных событий в сфере музейной деятельности минувшего года Денис Езерский назвал открытие нового здания Жлобинского историко-краеведческого музея. Завершено и строительство музея под открытым небом на месте древнейшей верхнепалеолитической стоянки первобытного человека в Юровичах Калинковичского района.

Кроме того, в прошедшем году введен Коммунаровский дворец культуры в Буда-Кошелевском районе. "Отдельно стоит остановиться на реконструкции мемориального комплекса "Ола" в Светлогорском районе. Это был действительно народный проект: начиная от самой идеи, ее донесения до руководства области и страны, заканчивая всенародным сбором средств", - напомнил Денис Езерский.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Беларуси и за рубежом внесла существенные коррективы, культурная афиша Гомельской области была наполнена яркими и интересными мероприятиями, считает руководитель. Проводились фестивали, праздники, конкурсы. Творческие коллективы шести театрально-зрелищных учреждений области провели около 1,5 тыс. мероприятий, которые посетили более 200 тыс. зрителей. Концертные организации подготовили 13 новых программ, театры выпустили 20 новых постановок.

Свое творчество театры и концертные организации Гомельской области представили и в Минске, Молодечно, Могилеве, Полоцке, Орше, Бресте, Гродно, Витебске, Киеве, Одессе и других городах.

На киносеансах в регионе побывали 550 тыс. человек.

Говоря о клубных учреждениях, Денис Езерский отметил их работу в интернете. "Практически все учреждения культуры области имеют свои страницы в социальных сетях, где в онлайн-режиме показывают мастер-классы, концерты, проводят акции, выставки и другие мероприятия. Количество онлайн-просмотров за год - около 3 млн", - констатировал он. Более чем на треть выросло и число виртуальных посещений библиотек.

"2020 год, пожалуй, для всех отраслей выдался непростым. Пандемия внесла коррективы буквально во все направления сферы и направления культуры. Условия, при которых пришлось строить работу учреждений культуры, выявили слабые и сильные стороны развития отрасли и в большой степени оказали влияние на формирование новой программы", - подчеркнул Денис Езерский.-0-