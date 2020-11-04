Музейный комплекс "Дудутки" предлагает 7 ноября погрузиться во времена Средневековья

Во время фестиваля. Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В музейном комплексе "Дудутки" все желающие 7 ноября могут погрузиться в эпоху Средневековья и познакомиться с рыцарями Великого княжества Литовского, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Исторические программы проводим по субботам. Они всегда посвящены разным промежуткам времени. В этот раз постараемся вовлечь людей в эпоху Грюнвальдской битвы. Она произошла 600 лет назад, поэтому будем акцентироваться на ходе военных кампаний 1300-1450 годов. Реализовать идею помогут театры средневековой культуры и военно-исторические клубы", - рассказали в музейном комплексе.

Формат проекта объединяет несколько разноплановых мероприятий. Это выступления реконструкторов, постановочные поединки, демонстрация тактики и техники боя различных исторических периодов, открытые лекции с историками, этнографами, а также мастер-классы и выступления музыкальных коллективов.

Проект "Легендарные эпохи" призван в интерактивном формате рассказывать о самых значимых периодах, событиях и людях Беларуси. Каждые выходные на территории музейного комплекса "Дудутки" проходит специальная программа, рассказывающая об определенной исторической эпохе или событии в истории страны.-0-