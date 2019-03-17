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Музейный квартал в Минске планируют открыть в начале мая 2020 года

Культура 17.03.2019 | 21:21
Владимир Прокопцов. Фото из архива
Владимир Прокопцов. Фото из архива

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музейный квартал в Минске планируют открыть в начале мая 2020 года. Об этом в эфире телеканала ОНТ в программе "Контуры" рассказал генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя, на этот год для строительства комплекса выделено Br 1,5 млн и все работы идут по плану. "В следующего году в начале мая, к празднику Победы, откроем новое здание музейного комплекса на улице Карла Маркса. После строительство переместиться на улицу Кирова, а затем будет реконструировано здание по улице Ленина", - рассказал Владимир Прокопцов.

Минский музейный квартал - это комплекс Национального художественного музея Беларуси, в который входят четыре здания: на улице Кирова, 25; улице Ленина, 20; улице Ленина, 22; улице К. Маркса, 24. Работы по созданию музейного квартала ведутся с 2010 года.-0-

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