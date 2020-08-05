Музтеатр: все запланированные премьеры состоятся до конца года

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный академический музыкальный театр продолжит 50-й театральный сезон с 1 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

"Юбилейный театральный сезон продолжается, все запланированные премьеры и праздничные мероприятия состоятся. В ближайший месяц начнется подготовка к новым постановкам и репетиции спектаклей текущего репертуара", - рассказал директор театра Сергей Пукита.

Любители хореографического искусства 1 и 2 сентября смогут посетить вечер одноактных балетов - "Шопениана" и "Новеллы о любви (Испанский дивертисмент)". Первый показ оперетты на музыку Иоганна Штрауса "Король вальса" состоится 24 и 25 сентября. На середину декабря запланирована премьера мюзикла "Ромео vs Джульетта. ХХ лет спустя" либреттиста Карена Кавалеряна и композитора Аркадия Укупника.

Во время новогодних каникул пройдут музыкальные сказки для маленьких зрителей и их родителей, а 31 декабря - традиционный концерт-феерия.-0-