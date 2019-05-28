Музыка более 16 белорусских групп будет звучать в ситкоме "Иллюзия"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" снимает 16-серийный молодежный сериал "Иллюзия" режиссера Ивана Павлова. В сериале прозвучит музыка более 16 белорусских молодежных групп, заявил журналистам генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш ситком популяризирует молодых актеров и музыкантов. Каждая серия имеет свою музыкальную поддержку. В сериале более 16 белорусских коллективов представляют свою музыку. Роли исполнили также молодые актеры, большинство из которых неизвестно зрителям. Поэтому, мне кажется, что на экране мы увидим, как рождаются будущие звезды белорусского и мирового кино, - рассказал Владимир Карачевский. - Планируем завершить съемки "Иллюзии" в октябре этого года. Все действия в сериале происходят в Минске".

По словам генерального директора киностудии, премьерный показ ситкома "Иллюзия" состоится в первую очередь на белорусских телеканалах.

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