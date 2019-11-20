Музыка грузинского композитора Гии Канчели будет звучать в Белгосфилармонии

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт памяти, посвященный советскому и грузинскому композитору, пианисту и педагогу Гии Канчели пройдет сегодня на сцене Малого концертного зала имени Г.Ширмы в Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связей с общественностью Белгосфилармонии.

В концерте принимает участие ансамбль "Классик-Авангард" под руководством Владимира Байдова, а также солисты-лауреаты международных конкурсов: Елена Мальцева (скрипка), Кирилл Телепнев (кларнет), Андрей Иванов (фортепиано).

За свою долгую жизнь Гия Канчели создал огромное количество произведений в самых разных жанрах: от сочинений для музыкального театра и вокального исполнения до музыки для оркестров и кино. Он получил множество наград как во времена СССР, так и после его распада.

Произведения Гии Канчели пользуются популярностью не только на просторах постсоветского пространства, но и в Европе. Его уникальный талант остается востребован до сих пор. Композитор ушел из жизни в октябре этого года в возрасте 84 лет.-0-