Музыка Италии, Испании и Кубы зазвучит 28 октября в Большом театре

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Всегда в моем сердце. Музыка Италии, Испании и Кубы" как часть проекта "Вечера с "Серенадой" состоится 28 октября в Большом театре Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий редактор службы маркетинговых коммуникаций Ольга Савицкая.

В концерте прозвучат популярные кубинские, итальянские и испанские мелодии. Композиции исполнят обладательница медали Франциска Скорины Татьяна Третьяк, народный артист Беларуси Владимир Петров, лауреат международных конкурсов Александр Михнюк и квинтет "Серенада".

Основной идеей проекта "Вечера с "Серенадой" стало привлечение публики к классическому исполнительству через более популярные жанры. "В разных программах с "Серенадой" работают ведущие солисты белорусской оперы. В ансамбле играют профессионалы разных поколений, и каждый из них привносит что-то свое. В репертуаре артистов охвачены разные жанры. В программе - старинные и современные русские романсы, французские и неаполитанские песни, шлягеры из американских мюзиклов, джаз и классика. Безусловным успехом у слушателей пользуется музыка из кинофильмов", - рассказали в театре.-0-