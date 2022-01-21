Музыка нас связала. Китайские выпускники БГАМ становятся известными деятелями культуры в КНР

Китайские выпускники Белорусской государственной академии музыки добиваются больших успехов на родине, становятся известными деятелями культуры КНР. Важность этого отметила в интервью корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе вуза кандидат искусствоведения, доцент Нелли Мацаберидзе. Она рассказала о почти 20-летней насыщенной истории сотрудничества академии с китайскими вузами, об обучении молодых талантов из Китая и их последующей карьере на родине.

- Нелли Вячеславовна, каковы истоки сотрудничества академии музыки с китайскими вузами? Какие у вас сформировались образовательно-творческие традиции в обучении иностранных студентов?

- В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь. Развитие этих отношений - одно из стратегических направлений внешней политики Беларуси, в соответствии с этим выстраиваются основные векторы деятельности госучреждений. Белорусская государственная академия музыки не остается в стороне.

Наш вуз не нуждается в особом представлении. Основанная в 1932 году академия за свою историю стала одним из авторитетных в Европе центров профессионального музыкального образования, исполнительского искусства, композиторского творчества и музыкальной науки. Выпускники академии ведут активную исполнительскую и педагогическую деятельность как в Беларуси, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Высокое качество образования в академии обеспечивает уникальный коллектив педагогов - выдающихся исполнителей, композиторов, ученых, творческих деятелей, среди которых заслуженные и народные артисты Беларуси, России, лауреаты государственных премий, обладатели других наград. Словом, это известные деятели белорусского музыкального искусства. При этом около 60% сотрудников академии имеют ученые степени и звания.

Первые 36 иностранных студентов начали обучаться в Белорусской государственной академии музыки во второй половине 1990-х годов. Среди них были и студенты из Китайской Народной Республики. "Первые ласточки" из Китая активно постигали премудрости европейской системы музыкального образования, достигали серьезных результатов в профессиональном обучении и уезжали на родину применять полученные знания, пропагандировать и внедрять ту школу профессионального мастерства, к которой они приобщились в Беларуси.

В результате музыкальные вузы Китайской Народной Республики и Белорусской государственной академии музыки сделали шаги навстречу. Кстати, в 2023 году мы будем праздновать юбилей - 20 лет установления партнерских отношений между академией музыки и вузами Китайской Народной Республики. Именно в 2003 году был подписан первый бессрочный договор с Хэнаньским университетом. С того времени мы отсчитываем годы нашего тесного сотрудничества с вузами КНР.

Мы работаем на основе соглашений о двустороннем сотрудничестве с 11 вузами Китая. В их числе Шанхайская консерватория музыки, Восточно-китайский педагогический университет, Чжэнчжоуский университет, Шеньянская консерватория, Педагогический университет Центрального Китая, Чжэцзянская консерватория музыки, Юньнаньский университет искусств, Аньянский педагогический университет.

Главное направление сотрудничества - экспорт образовательных услуг. Это один из приоритетов Белорусской государственной академии музыки в международном сотрудничестве. Мы планово проводим маркетинговые исследования, внедряем совместные образовательные программы с вузами-партнерами и развиваем взаимодействие с музыкальными учреждениями высшего образования КНР.

С 2010 года сотрудничаем с Пекинской компанией по консалтингу и сервису в области международного образования "Цзинь Цзиле" (JJL International Education Exchange Promotion LTD). С 2003-го по 2021 год компания организовала и провела 15 международных образовательных выставок в искусстве, во время которых проходили творческие показы и прослушивания абитуриентов из Китая, презентации образовательных услуг зарубежных вузов-партнеров.

В 2021 году академия подписала договор с еще одной компанией по международному образованию и технике "Карьера в России" (г.Пекин).

Кстати, благодаря участию академии в выставках на обучение было зачислено около 200 абитуриентов из Китая. Динамика поступающих к нам китайских студентов такова: в Академии музыки в 1997 году обучались 36 человек, в 2000-м - 71, в 2014-м - 175, в 2017-м - 211, в 2020-м - 240, в 2021-м - 252.

Обучение иностранных студентов начинается на подготовительном отделении, где они штудируют сложности русского (либо английского) языка, на котором им предстоит учиться, и оттачивают навыки игры на музыкальных инструментах. Затем поступают и становятся полноправными студентами Академии музыки. Важно отметить, что китайских обучающихся интересуют все уровни музыкального образования в нашей стране: как первая, так и вторая ступени высшего образования (бакалавриат и магистратура), послевузовское образование (аспирантура), которое стало особенно востребованным в последнее десятилетие.

- Можете ли вы назвать выдающихся китайских выпускников Академии музыки, которые стали известными деятелями культуры у себя в стране?

- Следует особо отметить успехи аспирантов, сумевших защитить кандидатские диссертации и получить ученые степени кандидатов искусствоведения. Сегодня они занимают высокие должности, действительно являются известными деятелями музыкальной культуры Китая.

К примеру, это профессор Ляонинского педагогического университета Не На, ректор академии музыки Чжэнчжоуского университета доцент Сунь Вэйбо, вице-президент института музыки и танцев при Гуанчжоуском университете доцент этого университета Ван Хонтао, международный научный руководитель Таиландского университета Krirk university доцент Гуанчжоуского университета Гун Ли, проректор по международным связям и организации концертно-выставочной деятельности академии искусств Цзянсинского университета финансов и экономики профессор Ли Эрюн, доцент Академии музыки Чжэнчжоуского университета Фэн Лэй и другие.

Со многими выпускниками академии из числа иностранных граждан поддерживаются тесные деловые и творческие связи. Так, выпускник аспирантуры академии, ректор Академии музыки Чжэнчжоуского университета кандидат искусствоведения Сунь Вэйбо ежегодно организует прием профессоров Белорусской академии музыки для прослушивания китайских граждан и отбора их для обучения в Минске.

- Реализуются ли совместные образовательные программы с вузами-партнерами?

- Долгие годы успешно реализуется программа образовательного сотрудничества между Чжэнчжоуским университетом и Белорусской государственной академией музыки "3+2". Академия музыки активно участвует в образовательной программе Шанхайской консерватории музыки "Летняя школа - программа китайской традиционной музыки", которая реализуется по инициативе "Один пояс, один путь".

Для повышения привлекательности обучения в Белгосакадемии музыки для иностранных граждан мы обновляем и актуализируем программу дополнительного образования взрослых - подготовки к поступлению в учреждения образования Беларуси, а также образовательных программ первой и второй ступени высшего образования.

- Нелли Вячеславовна, а как проявляется творческий потенциал китайских студентов в процессе обучения?

- Творческая жизнь Академии музыки богата и разнообразна: мастер-классы, творческие встречи, лекции выдающихся белорусских и зарубежных музыкантов-исполнителей и профессоров. При поддержке дипломатических представительств академия проводит международные фестивали и конференции, образовательные и творческие проекты. Педагоги и студенты Белорусской государственной академии музыки участвуют в конференциях, симпозиумах, конгрессах, семинарах за рубежом и в международных проектах в нашей республике, работают в жюри международных конкурсов, председателями ГЭК в зарубежных вузах.

Особого внимания заслуживают многочисленные концерты студентов и творческих коллективов в концертных залах академии. В этих мероприятиях участвуют китайские студенты. Стали традиционными отчетные концерты подготовительного отделения, концерты классов ведущих профессоров академии, постановки оперной студии.

Подчеркну еще раз: многие мероприятия проводятся на основе международных соглашений о двустороннем сотрудничестве с вузами-партнерами. Такие проекты благотворно влияют на образовательный процесс, налаживают творческие мосты между Академией музыки и учреждениями образования практически по всему миру, обогащают знаниями о музыкальной культуре других народов. Отрадно, что многие из этих мероприятий посещают сотрудники посольства Китайской Народной Республики в Беларуси.

Конечно же, вызывают гордость и радость успехи китайских студентов на международных и республиканских исполнительских конкурсах. За время их обучения собирается серьезный список побед, которых они достигли совместно с педагогами своим талантом, трудолюбием и целеустремленностью.

- Каких ключевых китайских партнеров вы могли бы выделить?

- Для Академии музыки важны и значимы все вузы, с которыми заключены документы о сотрудничестве. С каждым из них находятся общие интересы. Однако наиболее значимым партнером с профессиональной точки зрения является для нас Шанхайская консерватория музыки. С 2015 года началось тесное партнерство с этим вузом - мощным образовательным учреждением Китая с интересной и богатой историей. Начало этому положил официальный визит делегации Шанхайской консерватории музыки в Белорусскую государственную академию музыки в апреле 2015 года. Он завершился подписанием договора о двустороннем сотрудничестве и концертом белорусских и китайских исполнителей, где прозвучали произведения китайских, европейских и русских композиторов.

На протяжении 2015-2019 годов были проведены мастер-классы и лекции преподавателей Шанхайской консерватории музыки, состоялись концерты студенческого хора Академии музыки в Шанхайской консерватории музыки, а также концерт хора Шанхайской консерватории музыки в Белорусской государственной академии музыки.

Студенты Академии музыки неоднократно участвовали в Шанхайской летней школе, Международном весеннем музыкальном фестивале в Шанхайской консерватории музыки. Студенческий хор представлял музыкальную культуру Беларуси на Днях Минска в Шанхае в 2019 году.

Кроме того, состоялись официальные визиты представителей двух вузов как часть творческих и научных проектов, знакомящих с национальными особенностями музыкальных культур.

В пандемию сотрудничество продолжается онлайн.

- Нелли Вячеславовна, как вы считаете, какие возможности у Академии музыки для сотрудничества с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь"?

- Хочу заметить, что и китайская, и белорусская стороны на самом высоком уровне выражают заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества. В Беларуси созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных и других проектов по этой инициативе. Считаю, что музыкальная образовательная сфера - также важное направление взаимодействия.

Белорусская государственная академия музыки постоянно участвует в форумах для учреждений культуры, организуемых в странах, которые объединяет Новый шелковый путь. В частности, это Форум ректоров музыкальных учреждений образования стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, конференция Союза стран Шелкового пути в рамках "Одного пояса, одного пути", круглый стол ректоров вузов в сфере культуры стран ШОС.

Участие студенческого хора академии в открытии Международной выставки стран - участников "Одного пояса, одного пути" ( China International Import Expo 2018) отразило яркие традиции белорусского музыкального исполнительского искусства и заслужило высокую международную оценку.

На мой взгляд, такие события позволяют выработать единый взгляд и общие подходы к развитию системы художественного образования в странах Нового шелкового пути, поделиться лучшими традициями и яркими новациями. Они помогают и укрепить контакты, завязать новые связи, которые послужат плодотворному развитию академического искусства наших стран, продвижению талантливой молодежи на обширном культурном и образовательном пространстве.

- Интересно, как китайские студенты, обучающиеся в академии, ощущают себя в Беларуси? Есть ли у вас для них пожелания в достижении успеха?

- Пребывание китайских учащихся в Академии музыки мы стараемся сделать максимально комфортным. Для информирования иностранных абитуриентов об условиях приема и обучении на сайте нашего вуза есть рубрика "Иностранным студентам". Работает международный отдел по работе с иностранными студентами, отдел по воспитательной работе с молодежью. Нужные советы китайские студенты получают у студенческого совета иностранных обучающихся.

Для всех наших студентов мы стараемся создать максимально благоприятные условия для развития творческих способностей и профессионального роста. Иностранным студентам нужно использовать время обучения в академии с максимальной пользой, чтобы затем упорно трудиться в такой непростой и удивительной профессии, идти по пути профессионального роста и всегда стремиться к новым открытиям в безгранично прекрасном мире музыки.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-