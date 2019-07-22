Музыка Шостаковича звучала в костелах Нарочи и Шеметово

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыка композитора Дмитрия Шостаковича звучала 20-21 июля в костелах Нарочи и Шеметово, сообщает БЕЛТА.

Два концерта классической музыки состоялись в костеле Святого Андрея в деревне Нарочь и в костеле Девы Марии Неустанной Помощи в Шеметово. На них можно было услышать произведения Шостаковича, Моцарта, Брамса, Глазунова в исполнении белорусских музыкантов. На концерте в Нарочи аплодисменты звучали в адрес белорусских музыкантов Татьяны Левицкой, Дмитрия Юхневича, Елены Сердюковой, Александра Елисеева и Александра Сердюкова. В Шеметово к ним присоединился известный кларнетист из Франции, солист Парижского симфонического оркестра, профессор Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца Филипп Берро, выступление которого также тепло было встречено слушателями.

Музыкальный фестиваль "В Шеметово у Шостаковичей" проводится в Мядельском районе в четвертый раз. Интересна предистория его зарождения. Два основателя этого проекта - руководитель французской ассоциации "Обмен: Франция-Беларусь" Аркадий Володось и член правления Белорусского союза женщин, обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси БЕЛТА Алина Гришкевич - на встрече в Париже, состоявшейся несколько лет назад, заложили фундамент организации фестиваля. Аркадий Володось рассказал, что Дмитрий Шостакович был родом из Шеметово Виленской губернии и вынашивает идею проведения в Беларуси какого-либо мероприятия, посвященного этому композитору. Обозреватель БЕЛТА Алина Гришкевич заинтересовалась данным фактом, поскольку сама родом из Мядельского района, на территории которого находится Шеметово, поэтому была заинтересована реализовать идею именно на своей малой родине. Чтобы уточнить данную информацию, она поехала в Шеметово и познакомилась с настоятелем костела Девы Марии Неустанной Помощи ксендзом Владиславом, который поддержал идею проведения концерта в этом католическом храме. Через некоторое время она вместе с Аркадием Володосем побывала в Шеметово, где ими было окончательно решено попытаться на общественных началах дать старт музыкальному мероприятию. Прошел год, прежде чем идея начала воплощаться в жизнь. Впервые они организовали концерт в Шеметово в 2016 году. Затем был концерт и в костеле Святого Апостола Андрея в Нарочи, настоятель которого ксендз Бернард также поддержал идею концерта классической музыки.

Аркадий Володось и Алина Гришкевич рассказывают, что на первых порах их энтузиазм как организаторов, которые пытаются на общественных началах делать музыкальный проект, вызывал у некоторых недоумение и скептицизм. Все складывалось не так просто. Ими было потрачено немало усилий и времени, но никакие сложности не стали препятствием для продолжения начатого. Это сейчас к фестивалю готовы подключиться многие, ведь начатый на личных началах проект укрепился и живет. Как отмечают оба основателя фестиваля, самое главное - популяризировать творческое наследие тех известных деятелей культуры и искусства, корни которых в Беларуси.

"Очень надеюсь, что данный проект на моей малой родине послужит примером, и на Нарочанской земле появятся другие интересные инициативы, которые успешно будут воплощаться в жизнь", - сказала журналистам Алина Гришкевич. Она отметила важность того, что к проекту сейчас присоединились Белорусская государственная академия музыки, Мядельский райисполком и Минский облисполком.-0-

Фото Алины Гришкевич