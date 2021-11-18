Музыка Стравинского, Баха, Генделя и Брамса прозвучит на фестивале им.Соллертинского в Витебске

18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске с 3 по 17 декабря пройдет ХХХII Международный музыкальный фестиваль имени И.И.Соллертинского. В афише - четыре концерта академической музыки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной филармонии.

В первый день фестиваля, 3 декабря, в зале Витебского государственного музыкального колледжа имени И.И. Соллертинского состоится концерт преподавателей и учащихся. Они представят концерт, во время которого слушатели познакомятся с мастерством лучших воспитанников колледжа - лауреатов и дипломантов международных и республиканских конкурсов. Наряду с юными лауреатами свой талант продемонстрируют ведущие преподаватели колледжа.

Откроется музыкальный форум 5 декабря в областной филармонии. Победитель XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского, лауреат международных конкурсов Дмитрий Маслеев (фортепиано) из России выступит перед витебской публикой. В программе вечера произведения С.Рахманинова, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, М.Равеля и М.Петухова. Пианист регулярно выступает за рубежом как с сольными концертами, так и с ведущими оркестрами. Его талантом восхищаются во многих странах.

Кульминацией международного музыкального фестиваля 10 декабря станет выступление Государственного камерного оркестра Беларуси. Заслуженный коллектив страны под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Бушкова и лауреат международных конкурсов Андрей Иванов (фортепиано) порадуют слушателей музыкой И.Баха ("Концерт №1 для клавира с оркестром ре минор"), О.Респиги ("Старинные танцы и арии для лютни в переложении для струнного оркестра. Сюита №3") и В.Воронова (музыкально-драматическая мистерия "Сестры из Рая").

В день закрытия форума, 17 декабря, выступит Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением Александра Анисимова. Коллектив не в первый раз приезжает на фестиваль. "Встречи оркестра и слушателей в Витебской областной филармонии всегда сопровождались аншлагом и бурными овациями. Коллектив исполнял лучшие сочинения классической и современной симфонической музыки с солистами-виртуозами мирового уровня. Этот год не станет исключением. Произведения И.Стравинского, И.Баха, Г.Генделя и И.Брамса закроют 32-й фестиваль", - добавили в филармонии.-0-