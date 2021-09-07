"Музыкальная гостиная" Белгосфилармонии приглашает на вечер музыки Микаэла Таривердиева

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева пройдет 23 сентября на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

В программе запланированы произведения: моноопера "Ожидание" в исполнении заслуженной артистки Беларуси Татьяны Третьяк, концертное исполнение музыкальной сказки "Король-Олень", музыка из любимых кинофильмов.

"Весь концерт, в котором звучит камерная и киномузыка с элементами настоящего спектакля, дает нам удивительную возможность почувствовать истинный масштаб таланта композитора и в который раз ощутить счастье от нахождения в этом музыкальном пространстве", - рассказали в Белгосфилармонии.

По словам организаторов, музыка Микаэла Таривердиева любима и узнаваема. "Музыкальная гостиная" представляет программу, в которой прозвучит музыка известная, редко звучащая и сопровождающая нас всю жизнь. Она всегда наполнена особенной таривердиевской интонацией - такой пронзительной и нежной", - отметили организаторы.

В концерте также примут участие: "Музыкальная гостиная" Татьяны Старченко, солисты Большого театра Беларуси, Государственный камерный хор Беларуси под руководством заслуженной артистки Беларуси Натальи Михайловой, Ансамбль солистов под управлением Юрия Караваева и Олег Винярский.-0-