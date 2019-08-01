Музыкальная капелла "Сонорус" исполнит классические произведения разных эпох в Верхнем городе

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальная капелла "Сонорус" под руководством дирижера Александра Хумалы исполнит произведения, написанные композиторами разных стран и эпох, в Верхнем городе во время третьего столичного концерта V фестиваля "Классика у ратуши с velcom | A1" 3 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Сонорус" - неизменный участник фестиваля на протяжении последних трех лет - посвятит свой концерт родному Минску. "Многие композиторы различных эпох и поколений со всех уголков мира посвящали свои произведения тому или иному месту, городу, стране, они черпали вдохновение, проходя по знакомым улочкам, скверам и аллеям. Мы исполним музыку, которую сочинили, будучи влюбленными в города. Например, прозвучит симфония №96 Йозефа Гайдна, написанная им после первой поездки в Лондон, самая известная симфония Вольфганга Амадея Моцарта - "Парижская", а также признанная одним из шедевров американского балета "Весна в Аппалачах" Аарона Копленда", - рассказали музыканты.

Кроме того, значительная часть концерта будет посвящена творчеству Станислава Монюшко, 200-летие со дня рождения которого празднуется в этом году. "Мы также исполним 10 произведений из музыкального наследия нашего великого земляка, - пояснили артисты. - Во всем мире Станислава Монюшко знают как композитора и дирижера опер, симфонических оркестров и хоров, как педагога. Ему принадлежит авторство первого белорусского ("Идиллия") и первого польского ("Галька") оперных шедевров".

Вечера классики в столице неизменно проводятся при поддержке компании velcom | A1 и Мингорисполкома. Зрителей ждет еще три музыкальные субботы: 10 августа - с эстонским духовым оркестром "Саксон", 17-го - с Государственным камерным оркестром республики и выступлением всемирно известного пианиста, профессора Высшей школы Искусств Королевской консерватории Гента (Бельгия) Тимура Сергеени. 31 августа программу фестиваля завершит Президентский оркестр Беларуси. Вход на каждый из классических концертов у ратуши традиционно свободный.-0-